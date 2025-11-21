विज्ञापन
SL vs ZIM 2nd Match: जिंबाब्वे ने श्रीलंका को किया सन्न, सर्वकालिक सबसे बड़ी जीत, कप्तान सिकंदर रजा वेरी स्पेशल रिकॉर्ड से कुछ कदम दूर

Sri Lanka vs Zimbabwe, 2nd Match: ऐसा लग रहा है कि वास्तव में श्रीलंकाई खिलाड़ियों का मन पाकिस्तान में नहीं लग रहा है. कम से कम यह प्रदर्शन तो यही बताता है

Pakistan T20I Tri-Series 2025:

जिंबाब्वे ने वीरवार को पाकिस्तान में खेली जा रही त्रिकोणीय सीरीज में अपने से कहीं ताकतवर श्रीलंका को हैरान करते हुए अपने टी20 इतिहास की सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ जीत दर्ज की. रावलविंडीज में जिंबाब्वे ने श्रीलंका को 67 रन से धो दिया. जिंबाब्वे ने आसान पिच पर 162 रनों का बचाव करते हुए श्रीलंका को 95 रन पर ही ऑलआउट कर दिया. जिंबाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. सिकंदर रजा ने 32 गेंदों पर 47 रन बनाने के अलावा 4 ओवरों में 23 रन देकर 1 विकेट लिया.यह जिंबाब्वे की श्रीलंका के खिलाफ टी20 में तीसरी, तो कुल मिलाकर किसी टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ सबसे बड़ी जीत रही.

श्रीलंका के पहले गेंदबाजी चुनने के बाद हसारंगा और एहसान मलिंका ने क्रमश: 3 और 2 विकेट लेकर जिंबाब्वे को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया. इन्होंने मिलकर अहम साझेदारियां तोड़ीं और सुनिश्चित किया कि स्कोर एक तय आंकड़े से ज्यादा पार न करे. कुछ शुरुआती विकेट गिरने के बाद फिर बेनेट और रजा ने तीसरे विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी की. और नतीजा यह रहा कि एक समय 2 विकेट पर 40 रन के स्कोर से जिंबाब्वे ने स्कोर को 163 पर पहुंचा दिया. और यह स्कोर श्रीलंका के लिए कहीं और कहीं ज्यादा साबित हुआ.

जवाब में श्रीलंका की शुरुआत बहुत खराब रही. शुरुआती तीन बल्लेबाज दहाई का भी आंकड़ा नहीं छू सके. एक छोर पर कप्तान दसुन शनाका (34) ख़ड़े रहे, तो फिर छठे नंबर से लेकर दसवें नंबर तक फिर कोई दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके. और श्रीलंका की टीम कोटे के 20 ओवरों में 95 ही रन बना सकी. बहरहाल, सिकंदर रजा ने वह कारनामा कर दिया, जो उन्हें एक स्पेशल रिकॉर्ड में दुनिया का किंग बना सकता है.

सिकंदर रजा बन सकते हैं दुनिया के किंग! कुछ ही कदम हैं दूर

सिकंदर रजा करियर में 19वीं बार प्लेयर ऑफ द मैच बने. उनसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच टी20 में जीतने का रिकॉर्ड मलेशिया के विरनदीप सिंह का है. वीरनदीप ने 22 बार टी20 में प्लेयर ऑफ द मैच जीता है. इस मामले में भारत के सूर्यकुमार यादव और विराट कोहली 16-16 बार प्लेयर ऑफ द मैच जीतकर संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर हैं. मतलब वह दिन ज्यादा दूर नहीं है, जब सिकंदर रजा विरनदीप को पछाड़कर इस वेरी-वेरी स्पेशल कारनामे में दुनिया के किंग बन जाएंगे.

