T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप टीम से ड्रॉप होने पर सेलेक्टर्स पर क्या बोले शुभमन गिल?

Shubman Gill Statement on Selectors for T20 World Cup snub: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए जब भारतीय स्क्वाड का ऐलान होना था और बीसीसीआई मुख्यालय में जब इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो पहली ही नजर में सबको समझ आ गया कि कोई बड़ा फैसला हुआ है. क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खुद बीसीसीआई सचिव ने संबोधित किया. बीते एक दशक में इससे पहले जब भी किसी आईसीसी टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ तो वह चयनकर्ताओं के अध्यक्ष ने किया, इस दौरान या तो कोच मौजूद रहते या फिर कप्तान. थोड़ी दी देर में तस्वीर भी साफ हुई, जब शुभमन गिल को टी20 वर्ल्ड कप के लिए ड्रॉप करने का फैसला लिया गया. यह फैसला हैरान करने वाला रहा क्योंकि गिल को बीते साल एशिया कप के दौरान टी20 फॉर्मेट के लिए टीम का उपकप्तान बनाया गया था. लेकिन गिल का प्रदर्शन उसके बाद से काफी खराब रहा और संजू सैमसन जैसे बल्लेबाज के बाहर बैठने से भी उन पर दोहरा दवाब था. वहीं अब न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज की शुरुआत से पहले शुभमन गिल ने टी20 वर्ल्ड कप टीम से ड्रॉप होने और सेलेक्टर्स पर बयान दिया है.

शुभमन गिल पर बढ़ता जा रहा था दवाब

टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के ऐलान पर अजीत अगरकर और सूर्यकुमार यादव ने यह संकेत देने की कोशिश की कि फैसला गिल की फॉर्म से अधिक टीम मैनेजमेंट की रणनीति से संबंधित है. गिल के बाहर बैठने से संजू को मौका मिला और संजू के आने से टीम एक अतिरिक्त बल्लेबाज के साथ जा सकती है.

लेकिन मीडिया में छनकर आई रिपोर्ट्स ने एक अलग तस्वीर पेश की. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि गिल के ड्रॉप होने में गौतम गंभीर के फैसले की छाप दिखती है. दावा हुआ कि गिल का फ्लॉप होना ही उनके टीम से बाहर होने का कारण रहा. इस दौरान यह भी दावा किया गया कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज के चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय के दौरान ही यह फैसला हो गया था कि गिल को और मौके नहीं दिए जाएंगे. लखनऊ में मैच घने कोहरे के कारण रद्द हुआ तो लेकिन फिर अहमदाबाद में संजू को मौका दिया और उन्होंने इस दोनों हाथों ने भुनाया.

क्या बोले शुभमन गिल

शानिवार को मीडिया के सामने आए शुभमन गिल ने कहा,"जाहिर है एक खिलाड़ी के तौर पर आपको यह विश्वास होता है कि अगर आप विश्व कप में खेलते हैं तो आप अपनी टीम के लिए और अपने देश के लिए जीत हासिल करेंगे." गिल ने कहा,"मैं चयनकर्ताओं के फैसले का सम्मान करता हूं और टी20 टीम को मेरी शुभकामनाएं. मुझे पूरी उम्मीद है कि वे हमारे लिए विश्व कप जीतेंगे."

जब उनसे पूछा गया कि क्या टीम से बाहर किए जाने का उन पर मानसिक रूप से बुरा असर पड़ सकता है, तो गिल ने कहा कि चीजों को सरल रखना जरूरी है. भारतीय कप्तान ने कहा,"एक खिलाड़ी होने के नाते सब कुछ वर्तमान में जीने के बारे में है. आप जितना अधिक वर्तमान में रहेंगे जीत की उतनी संभावनाएं बढ़ जायेंगी. आप मैदान में भी अगर वर्तमान में रहते हैं तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है."

