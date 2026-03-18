7,200mAh बैटरी और 50MP कैमरा के साथ लॉन्च हुआ Vivo T5x 5G, कीमत जानकर खुश हो जाएंगे

Vivo ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन Vivo T5x 5G लॉन्च कर दिया है. यह फोन कंपनी की T-सीरीज का नया मॉडल है और Vivo T4x का अपग्रेड वर्जन माना जा रहा है. इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी बड़ी 7,200mAh बैटरी है, जो इसे बाकी फोन्स से अलग बनाती है. कंपनी ने इसमें कैमरा और परफॉर्मेंस में भी कई सुधार किए हैं, जिससे यह फोन बजट और मिड-रेंज यूजर्स के लिए एक अच्छा विकल्प बन सकता है.

दमदार बैटरी और बेहतर कैमरा

Vivo T5x 5G में 7,200mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो पिछले मॉडल की 6,500mAh बैटरी से ज्यादा है. इसका मतलब है कि यूजर्स को लंबे समय तक बिना चार्ज किए फोन इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा. इसके साथ ही 44W FlashCharge सपोर्ट भी मिलता है, जिससे फोन जल्दी चार्ज हो जाता है. कंपनी का दावा है कि यह फोन सिर्फ 43 मिनट में 50% तक चार्ज हो सकता है.

कैमरा की बात करें तो इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो Sony AI तकनीक के साथ आता है. इसके अलावा 2MP का बोकेह सेंसर भी है, जिससे पोर्ट्रेट फोटो बेहतर आती हैं. सेल्फी के लिए इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो पहले से काफी अपग्रेड है. खास बात यह है कि फ्रंट और बैक दोनों कैमरे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करते हैं.

डिस्प्ले और परफॉर्मेंस

इस स्मार्टफोन में 6.76 इंच का Full HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 1200 निट्स तक की ब्राइटनेस मिलती है. इससे यूजर्स को स्मूद स्क्रॉलिंग और बेहतर विजुअल एक्सपीरियंस मिलता है. साथ ही इसमें Low Blue Light सर्टिफिकेशन भी दिया गया है, जिससे आंखों पर कम असर पड़ता है.

परफॉर्मेंस के लिए फोन में MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर दिया गया है, जो तेज और स्मूद काम करने में मदद करता है. यह फोन 8GB तक RAM और 256GB तक स्टोरेज के साथ आता है. साथ ही इसमें OriginOS 6 दिया गया है और कंपनी ने 2 साल तक OS अपडेट और 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है.

गेमिंग और अन्य फीचर्स

Vivo T5x 5G में गेमिंग के लिए भी खास फीचर्स दिए गए हैं, जैसे Monster Mode, HyperSense Audio और 4D वाइब्रेशन. इसके अलावा इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, जो 400% तक ज्यादा वॉल्यूम दे सकते हैं.

यह फोन IP68 और IP69+ रेटिंग के साथ आता है, जिससे यह पानी और धूल से सुरक्षित रहता है. साथ ही इसमें रिवर्स चार्जिंग फीचर भी है, जिससे आप इस फोन को पावर बैंक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी 6 साल तक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है.

कीमत, ऑफर्स और उपलब्धता

Vivo T5x 5G की शुरुआती कीमत ₹18,999 रखी गई है, जिसमें 6GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलता है. इसके अलावा 8GB RAM और 128GB वेरिएंट ₹20,999 में और 8GB RAM व 256GB स्टोरेज वाला मॉडल ₹22,999 में उपलब्ध होगा.

यह स्मार्टफोन 24 मार्च से Flipkart, Vivo की आधिकारिक वेबसाइट और रिटेल स्टोर्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. लॉन्च ऑफर के तहत HDFC, Axis और SBI बैंक कार्ड से पेमेंट करने पर ₹2,000 तक का डिस्काउंट मिल सकता है. साथ ही 6 महीने तक नो-कॉस्ट EMI और Jio के ₹1,199 प्लान पर OTT प्लेटफॉर्म्स का फ्री एक्सेस भी दिया जा रहा है.

यह फोन दो कलर ऑप्शन - Cyber Green और Star Silver में उपलब्ध है.