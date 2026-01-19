शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के लिए ODI सीरीज में मिली शिकस्त के बाद ब्रेक पर लिया बड़ा फैसला

- गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे श्रृंखला के बाद विश्राम न करने और रणजी ट्रॉफी में खेलने का निर्णय लिया है
- गिल पंजाब की तरफ से सौराष्ट्र के खिलाफ राजकोट में गुरुवार से शुरू होने वाले रणजी ट्रॉफी मैच में हिस्सा लेंगे
- 26 वर्षीय गिल का लक्ष्य पंजाब को रणजी ट्रॉफी के नॉकआउट चरण में पहुंचाना है और टीम को मजबूत बनाना है
भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) ने न्यूजीलैंड के खिलाफ रविवार (18 जनवरी 2026) को समाप्त हुई वनडे श्रृंखला के बाद विश्राम नहीं करने का फैसला किया है और वह पंजाब की तरफ से सौराष्ट्र के खिलाफ गुरुवार से राजकोट में होने वाले रणजी ट्रॉफी मैच में खेलेंगे. गिल न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे श्रृंखला के तीनों मैच खेले थे. उन्होंने विश्राम करने के बजाय तुरंत ही लाल गेंद के क्रिकेट में लौटने का विकल्प चुना है क्योंकि वह भारत की टी20 विश्व कप टीम का हिस्सा नहीं हैं.
इस 26 वर्षीय खिलाड़ी का लक्ष्य पंजाब को रणजी ट्रॉफी के नॉकआउट में पहुंचाना होगा. पंजाब टीम के एक करीबी सूत्र ने पीटीआई से कहा, 'शुभमन ने वनडे श्रृंखला के बाद विश्राम नहीं करने का फैसला किया है. उन्हें इंदौर से राजकोट पहुंचने में आठ घंटे का समय लगा क्योंकि वहां से कोई सीधी उड़ान उपलब्ध नहीं है.'
पंजाब फिलहाल ग्रुप बी में पांच मैचों में 11 अंकों के साथ छठे स्थान पर है. उसे अगले दौर में जगह बनाने के लिए अपने बाकी बचे तीनों मैच में जीत हासिल करनी होगी. गिल की वापसी से उसकी बल्लेबाजी को मजबूती मिली है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में पहले टेस्ट में चोटिल होने के बाद गिल पहली बार लाल गेंद का क्रिकेट खेलेंगे.
यह भी पढ़ें- 'वे शोर मचाना नहीं चाहते हैं...', रमीज राजा की बीच मैदान में हुई इंटरनेशनल बेइज्जती, VIDEO
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं