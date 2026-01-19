'वे शोर मचाना नहीं चाहते हैं...', रमीज राजा की बीच मैदान में हुई इंटरनेशनल बेइज्जती, VIDEO

Ramiz Raja, BPL 2026: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर रमीज राजा (Ramiz Raja) मौजूदा समय में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. खेल की दुनिया में उनका नाम अदब से लिया जाता है. इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद वह अब कमेंट्री में नजर आते हैं. जहां बांग्लादेश प्रीमियर लीग में एक मैच के दौरान उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा हैं. सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जहां स्टेडियम में मौजूद प्रशंसकों से वह थोड़ा जोश दिखाने के लिए कहते हुए नजर आ रहे हैं. मगर वहां मौजूद लोगों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी और वह अपनी जगह पर शांति से केवल बैठे भर रहे.

रमीज राजा पल भर में समझ गए फैंस का मूड

इस आवाहन के बाद भी जब फैंस ने बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दिखाई तो रमीज राजा निराश हो गए. उन्होंने मध्यम आवाज में कहा, 'वे शोर मचाना नहीं चाहते हैं.' जिसके बाद उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

Ramiz Raja tried a Ravi Shastri-style hype moment 🎤🔥



Crowd response? Absolute silence. 😭



Aura can't be copied. pic.twitter.com/B4gk2krcGU — Cricket Mindset (@CricketMindset) January 19, 2026

कौन हैं रमीज राजा?

रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज हैं. उनका जन्म 14 अगस्त साल 1962 में पंजाब के लायलपुर (अब फैसलाबाद) में हुआ था. मौजूदा समय में वह 63 साल और 158 दिन के हैं.

पाकिस्तान की तरफ से वह 57 टेस्ट और 198 वनडे मुकाबले खेलने में कामयाब रहे. इस बीच उनके बल्ले से टेस्ट की 94 पारियों में 31.83 की औसत से 2833 और वनडे की 197 पारियों में 32.09 की औसत से 5841 रन निकले.

यही नहीं वह पीसीबी के अध्यक्ष पद पर भी कार्यरत रहे. सितंबर 2021 से दिसंबर 2022 तक उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 36वें अध्यक्ष के रूप में काम किया.

