'गावस्कर की जगह श्रीकांत को चुनने जैसा' शुभमन गिल को T20 वर्ल्ड कप के लिए ड्रॉप करने पर पूर्व कोच ने कही ये बात

Shubman Gill T20 World Cup 2026 Team India: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टी20 विश्व कप 2026 के लिए सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में जिस 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है, उसमें शुभमन गिल का नाम नहीं है. बीते कुछ समय से टी20 अंतरराष्ट्रीय फॉर्मेट में खराब फॉर्म से गुजर रहे गिल को ड्रॉप किया गया है. शुभमन गिल उपकप्तान थे और ऐसे में उम्मीद थी कि उन्हें मौका मिलेगा, लेकिन चयनकर्ताओं ने सबको चौंका दिया. चयनकर्ताओं के इस साहसिक कदम से भारतीय क्रिकेट जगत में हैरत में है. कई लोगों ने इस फैसले की आलोचना की. भारत के पूर्व बल्लेबाज डब्ल्यूवी रमन, जो अतीत में भारतीय महिला टीम के कोच भी थे, ने स्वीकार किया कि वह इस फैसले से हैरान हैं.

रमन ने अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति की आलोचना करते हुए कहा कि शुभमन गिल को बाहर करने का फैसला टी20 फॉर्मेट के लिए सुनील गावस्कर पर कृष्णमाचारी श्रीकांत को तरजीह देने जैसा है. डब्ल्यूवी रमन ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया,"गिल को उनकी किसी बड़ी गलती के लिए नहीं हटाया गया है. बस उनके आस-पास के खिलाड़ी उनसे अधिक विस्फोटक हैं, एक गुण जो आधुनिक टी20 क्रिकेट में आवश्यक है."

रमन ने आगे कहा,"एक काल्पना है, यह लगभग टी20 प्रारूप के लिए सुनील गावस्कर की जगह के श्रीकांत को चुनने जैसा है, जो अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रारूप में बेहतर बल्लेबाज वास्तव में कौन हो सकता है. यही कारण है कि मैं सोच रहा था कि उन्हें उस स्तर पर टी20 उप-कप्तान बनाना क्यों जरूरी था, जब इतने सारे अन्य लोग फिट बैठते हैं. टी20 बिल बहुत अच्छा है."

इंग्लैंड टेस्ट की शुरुआत से पहले, गिल ने अपनी तकनीक में भी बदलाव किया, और अधिक सीधे बल्ले से खेला. लेकिन, रमन को लगता है कि उस तकनीकी बदलाव से छोटे प्रारूप में उनकी बल्लेबाजी पर कोई असर नहीं पड़ा.

उन्होंने कहा,"रोहित शर्मा सीधे बल्ले से खेलते हैं, लेकिन क्या इससे उनकी हिटिंग पर रोक लगती है? कभी-कभी सीधा बल्ला टी20 क्रिकेट में भी अधिक स्कोरिंग विकल्प खोलता है. यह इस बारे में है कि आप एक खिलाड़ी के रूप में कौन हैं और हमें यह स्वीकार करना होगा कि उनके आस-पास के कुछ अन्य लोग स्वाभाविक रूप से अधिक विस्फोटक हैं."

गिल और जितेश शर्मा को बाहर करने के फैसले की पुष्टि होने के बाद बीसीसीआई ने रिंकू सिंह और ईशान किशन जैसे विशेषज्ञ बल्लेबाजों को प्राथमिकता दी. रमन ने गिल से आग्रह किया कि वह अपनी ठान लें और भारत की टी20 टीम से अपने निर्वासन के बारे में ज्यादा न सोचें. डब्ल्यूवी रमन ने कहा,"अगर मैं उनका कोच होता, तो मैंने उनसे कहा होता कि एक खिलाड़ी के जीवन में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है. यह एक निर्णय है जो टीम संरचना को ध्यान में रखकर लिया गया है और गिल को एक पल के लिए भी यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कमतर खिलाड़ी बन गए हैं."

