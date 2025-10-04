'लगातार छह टॉस...', जीत के बाद शुभमन गिल का छलका दर्द, अपने और यशस्वी के प्रदर्शन पर दिया बड़ा बयान

Shubman Gill Statement After Win Against West Indies: भारत और वेस्टइंडीज के बीच अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले को टीम इंडिया ने पारी और 140 रनों से अपने नाम कर लिया है. मैच के बाद के बाद शुभमन गिल ने कहा, 'लगातार छह टॉस गंवा चुका हूं, लेकिन जब तक मैच जीत रहे हैं. तब तक यह कुछ खास मायने नहीं रखता है. हमारे लिए यह एक परफेक्ट मैच था. हमने फील्ड में अच्छा प्रदर्शन किया और मैं प्रदर्शन से संतुष्ट हूं. हमें (शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल) अच्छी शुरुआत मिली थी. मगर उसे हम भुना नहीं पाए. टीम में काफी स्पिन के विकल्प मौजूद हैं. मैंने काफी कुछ सीखा है और पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से हम कठिन परिस्थितियों से उबरे हैं वह सुखद था.'

अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए शुभमन और यशस्वी

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से कुल तीन बल्लेबाजों ने शतक जड़ा. जिसमें केएल राहुल (100), ध्रुव जुरेल (125) और रवींद्र जडेजा (नाबाद 104) का नाम शामिल है. मैच के दौरान यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को भी अच्छी शुरुआत मिली थी. मगर वह उस शुरुआत को शतक में तब्दील नहीं कर पाए. पारी का आगाज करते हुए यशस्वी ने कुल 54 गेंदों का सामना किया. इस बीच वह 36 रन बनाकर आउट हुए, जबकि गिल ने चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 100 गेंदों में 50 रनों का योगदान दिया.

पारी को पारी और 140 रन से मिली जीत

अहमदाबाद टेस्ट को भारतीय टीम पारी और 140 रनों से अपने नाम करने में कामयाब हुई है. नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मेहमान टीम वेस्टइंडीज 162 रनों पर ढेर हो गई थी. उसके बाद भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 286 रनों की बढ़त हासिल करते हुए 448/5 रनों पर घोषित कर दी थी. यहां दूसरी पारी में पूरी कैरेबियन टीम 146 रनों पर आउट गई. इस तरह टीम इंडिया पहले टेस्ट मुकाबले को पारी और 140 रनों से अपने नाम करने में कामयाब रही.

