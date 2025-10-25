भारत के पांच सबसे अमीर भिखारी, कुछ करोड़पति तो कुछ लाखों में कर रहे कमाई

उत्तराखंड के रुड़की से एक ऐसी खबर आई है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है. यहां कई सालों से सड़कों पर भीख मांगने और वहीं सोने वाली महिला के पास से लाखों रुपये मिले हैं. बताया जा रहा है कि महिला से एक लाख रुपये से भी ज्यादा का कैश मिल चुका है और अब भी गिनती जारी है. ये पूरा पैसा दो कट्टों में भरा हुआ था. ये पहला मामला नहीं है, जब किसी भिखारी के पास इतनी दौलत मिली हो. इससे पहले भी कई भिखारियों की संपत्ति का खुलासा हो चुका है. आज हम आपको भारत के ऐसे ही पांच भिखारियों के बारे में बता रहे हैं, जिनकी संपत्ति जानकर आप हैरान रह जाएंगे.

नाम के भिखारी और करोड़ों में संपत्ति

भिखारी शब्द को सुनते ही आपके दिल में दया की भावना आ जाती होगी, इस शब्द से जो छवि बनती है, उसमें फटे पुराने कपड़े और बदहाल जिंदगी दिखती है. हालांकि कुछ लोगों के लिए ये मुनाफे वाला पेशा है और इसी पेशे से वो अपना घर तक खरीद चुके हैं. भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ऐसे भिखारी हैं, जिनकी संपत्ति एक आम आदमी से भी ज्यादा है.

मुंबई के भरत जैन

भारत और दुनिया के सबसे अमीर भिखारियों की लिस्ट में शामिल भरत जैन के पास इतना पैसा है कि उन्हें भिखारी कहने पर भी आपको शर्म आएगी. मुंबई के रहने वाले भरत जैन की संपत्ति एक करोड़ से ज्यादा की बताई जाती है, कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि उनके पास फ्लैट भी हैं. मुंबई में भीख मांगकर भरत जैन रोजाना दो से तीन हजार तक की कमाई कर लेते हैं.

दिल्ली में दिवाली पर बिकी 600 करोड़ की शराब, जानें किस राज्य की होती है सबसे ज्यादा कमाई

पप्पू कुमार भी करोड़पति

बिहार के पटना रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने वाले पप्पू कुमार की संपत्ति एक करोड़ रुपये से ज्यादा है. एक्सीडेंट के बाद पैर खराब हो गए तो पप्पू ने भीख मांगने का काम शुरू कर दिया. अब उसका बेटा अंग्रेजी मीडियम में पढ़ता है और वो छोटे व्यापारियों को पैसे ब्याज पर भी देता है. पप्पू के पास कई बैंक खाते हैं और कमाई लगातार बढ़ रही है.

कोलकाता की लक्ष्मी दास

कोलकाता में भी एक भिखारी काफी मशहूर है, ये एक महिला है और महीने में 40 हजार से भी ज्यादा की कमाई कर लेती है. इसका नाम लक्ष्मी दास है, जो पिछले कई सालों से शहर में भीख मांगने का काम करती है.

कृष्ण कुमार गीते

भरत जैन की ही तरह कृष्ण कुमार गीते भी मुंबई में ही रहते हैं और अपने भाई के साथ भीख मांगने का काम करते हैं. दोनों भाई भीख से आए पैसों को अच्छी तरह मैनेज करते हैं और उधर से भी कमाई करते हैं. इनकी रोजाना की कमाई दो हजार रुपये तक बताई जाती है.

बुर्जु चंद्र आजाद

मुंबई के ही रहने वाले बुर्जु चंद्र आजाद को सबसे अमीर भिखारियों की लिस्ट में शामिल किया जाता है. अब उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन मौत के बाद जब उनके घर पर पुलिस गई तो उसके होश उड़ गए. मुंबई की सड़कों पर भीख मांगने वाले इस शख्स के घर से लाखों रुपये कैश बरामद हुआ था.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a press release)