VIDEO: दिल्ली में शुभमन गिल बने सुपरमैन, हवा में छलांग लगते हुए पकड़ा चंद्रपॉल का सांस रोक देने वाला कैच

Shubman Gill, India vs West Indies: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दिल्ली में जारी दूसरे टेस्ट मुकाबले में बल्ले से धूम मचाने के बाद कैप्टन शुभमन गिल फील्डिंग से भी लोगों का दिल जीत रहे हैं. भारत की तरफ से फॉलोऑन का न्योता मिलने के बाद दूसरी पारी का आगाज करने आए टैगेनारिन चंद्रपॉल संभलकर खेलते हुए नजर आए. मगर नौवां ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज की तीसरी गेंद पर उन्होंने अपना धैर्य खो दिया. परिणाम यह रहा कि शॉर्ट बॉल को पुल करने के प्रयास में वह चकमा खा बैठे. नतीजन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाने के बजाय थर्टी यार्ड सर्कल के अंदर ही हवा में उछल गई. यहां शॉर्ट मिडविकेट पर तैनात शुभमन गिल ने एक लंबी दौड़ लगाने के बाद हवां में छलांग लगाते हुए कैच लपककर सबको हैरान कर दिया.

10 रन बनाकर चंद्रपॉल लौटे पवेलियन

बात करें दूसरी पारी में चंद्रपॉल के प्रदर्शन के बारे में तो पारी का आगाज करते हुए उन्होंने कुल 30 गेंदों का सामना किया. इस बीच 33.33 की स्ट्राइक रेट से 10 रन बनाकर आउट हुए. इससे पहले पहली पारी में भी वह अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए थे. टीम के लिए पारी का आगाज करते हुए कुल 67 गेंदों का सामना किया था. इस बीच 50.74 की स्ट्राइक रेट से 34 रन बनाने में कामयाब हुए थे.

Gravity takes a break! ⚠



Captain @ShubmanGill takes a stunner and @mdsirajofficial gets his wicket. 👏



Catch the LIVE action 👉https://t.co/Gdi0klvyUf#INDvWI 👉 2nd Test, Day 3 | Live Now on Star Sports & JioHotstar pic.twitter.com/lvOaACSSpk — Star Sports (@StarSportsIndia) October 12, 2025

फील्डिंग से पहले बैटिंग में हिट रहे गिल

शुभमन गिल क्षेत्ररक्षण से पहले फील्डिंग में हिट रहे. टीम के लिए चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कुल 196 गेंदों का सामना किया. इस बीच 65.81 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 129 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को 16 चौके और दो छक्के देखने को मिले.

