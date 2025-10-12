IND vs WI: कुलदीप यादव का तहलका, ऐसा महारिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने

Kuldeep Yadav record: दिल्ली टेस्ट मैच में कुलदीप यादव ने इतिहास रच दिया है. कुलदीप ने दिल्ली टेस्ट मैच के तीसरे दिन शाई होप को आउट कर एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. कुलदीप यादव शोई होप को सबसे ज्यादा बार आउट करने वाले गेंदबाज बन गए हैं. कुलदीप टेस्ट और वनडे दोनों में होप को तीन बार आउट करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज़ हैं.

इंटरनेशनल क्रिकेट में शाई होप को सबसे ज़्यादा बार आउट करने वाले गेंदबाज़

6* - कुलदीप यादव

6 - ट्रेंट बोल्ट

6 - बेन स्टोक्स

इसके अलावा इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी कुलदीप यादव बन गए हैं. अबतक कुलदीप के नाम 33 विकेट दर्ज हो गए हैं.

2025 में भारतीय स्पिनर सर्वाधिक इंटरनेशनल विकेट

33* - कुलदीप यादव (17 पारी)

31 - वरुण चक्रवर्ती (15 पारी)

25 - रवींद्र जडेजा (20 पारी)

20 - अक्षर पटेल (19 पारी)

11 - वाशिंगटन सुंदर (13 पारी)

5 - रवि बिश्नोई (5 पारी)

3 - अभिषेक शर्मा (5 पारी)

1 - तिलक वर्मा (3 पारी)