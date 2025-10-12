विज्ञापन
सोहा ने बताया कि बहुत साल पहले उनका परिवार एक जगह रहता था जिसे लोग ‘पीली कोठी’ के नाम से जानते थे. वह पटौदी पैलेस के ठीक पास थी. एक रात अचानक कुछ ऐसा हुआ कि पूरे परिवार को जल्दबाजी में घर छोड़कर पैलेस में शिफ्ट होना पड़ा.

पटौदी परिवार के भूतिया महल की कहानी: जब करीना के ससुराल में भूत ने मारा थप्पड़, सुबह चेहरे पर उग आए थे निशान

पटौदी खानदान, जो नवाबी शान और रॉयल लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है, उसके साथ जुड़ी एक कहानी ऐसी भी है जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं. कहते हैं कि करीना कपूर के ससुराल यानी पटौदी परिवार का एक महल ऐसा भी है जो सालों से वीरान पड़ा है, क्योंकि वहां हुई एक रहस्यमयी घटना ने सबको डरा दिया था.

हाल ही में सैफ अली खान की बहन और एक्ट्रेस सोहा अली खान अपनी हॉरर फिल्म ‘छोरी 2' के प्रमोशन के दौरान इसी डरावनी कहानी का जिक्र करती नजर आईं. इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी किसी हॉन्टेड जगह पर शूटिंग की है, तो उन्होंने अपने खानदान से जुड़ा एक किस्सा सुनाया जो सुननेवालों के मन में सिहरन पैदा करता है.

सोहा ने सुनाई 'पीली कोठी' की कहानी

सोहा ने बताया कि बहुत साल पहले उनका परिवार एक जगह रहता था जिसे लोग ‘पीली कोठी' के नाम से जानते थे. वह पटौदी पैलेस के ठीक पास थी. एक रात अचानक कुछ ऐसा हुआ कि पूरे परिवार को जल्दबाजी में घर छोड़कर पैलेस में शिफ्ट होना पड़ा.

सोहा के मुताबिक, उनकी परदादी को एक रात किसी अदृश्य ताकत ने थप्पड़ मारा था. सुबह उनके चेहरे पर थप्पड़ के निशान साफ दिख रहे थे. उसी घटना के बाद सब इतने डर गए कि बिना देर किए पूरा घर खाली कर दिया गया. हालांकि सोहा खुद मानती हैं कि उन्हें नहीं पता यह कहानी कितनी सच्ची है, क्योंकि यह सब उनके पैदा होने से बहुत पहले हुआ था.

आज तक वीरान है पीली कोठी

सोहा ने आगे बताया कि आज भी वो ‘पीली कोठी' पूरी तरह खाली है. जबकि वो जगह प्राइम लोकेशन पर है और उसकी कीमत करोड़ों में हो सकती है, फिर भी कोई वहां रहना नहीं चाहता. लोग कहते हैं कि उस कोठी में आज भी कुछ अनजाना और डरावना मौजूद है, जो किसी को वहां टिकने नहीं देता.

अपनी फिल्म की तरह ही सोहा की यह रियल लाइफ कहानी भी किसी हॉरर मूवी से कम नहीं लगती. उनका कहना है कि चाहे इस बात में सच्चाई हो या सिर्फ अफवाह, लेकिन कुछ तो ऐसा जरूर है जो पीली कोठी को आज तक वीरान रखे हुए है.

