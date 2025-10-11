विज्ञापन

90 की यह मशहूर हीरोइन अमिताभ बच्चन से करना चाहती थी शादी, करती थी एकतरफा मोहब्बत...

शनिवार को उनके 83वें जन्मदिन पर अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर ने मेगास्टार अमिताभ बच्चन को शुभकामनाएं दीं और खुलासा किया कि जब वह उनकी फैन थीं, तब वह उनसे शादी करना चाहती थीं.

शनिवार को उनके 83वें जन्मदिन पर अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर ने मेगास्टार अमिताभ बच्चन को शुभकामनाएं दीं और खुलासा किया कि जब वह उनकी फैन थीं, तब वह उनसे शादी करना चाहती थीं. शिल्पा ने इंस्टाग्राम पर फिल्म खुदा गवाह की दो तस्वीरें साझा कीं, जिसमें उन्होंने बिग बी और दिवंगत सुपरस्टार श्रीदेवी के साथ अभिनय किया था. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "उस व्यक्ति के लिए जिससे मैं फैंन रहते हुए गुप्त रूप से शादी करना चाहती थी, और जिसने मुझे एक सह-कलाकार के रूप में बहुत कुछ सिखाया. अमित जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. आप आने वाले कई वर्षों तक हमारे पर्दे पर ऐसे ही चमकते रहें! @amitabhbachchan."

खुदा गवाह 1992 में आई थी, जिसका लेखन और निर्देशन मुकुल एस. आनंद ने किया है. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी दोहरी भूमिका में हैं, जबकि नागार्जुन, शिल्पा शिरोडकर, डैनी डेन्जोंगपा और किरण कुमार प्रमुख भूमिकाओं में हैं. यह 1984 में आई 'इंकलाब' और 1986 में रिलीज़ हुई 'आखिरी रास्ता' के बाद श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन की तीसरी साथ में की गई फिल्म थी. 'खुदा गवाह' अफ़गानिस्तान और भारत की पृष्ठभूमि पर आधारित थी. यह फिल्म बादशाह खान नामक एक अफ़गान योद्धा की कहानी है, जो अपनी प्रेमिका बेनज़ीर के पिता की हत्या का बदला लेने के लिए भारत आता है. अपना मिशन पूरा करने के बाद, उस पर एक और हत्या का झूठा आरोप लगाया जाता है और बाद में उसे भारत में कैद कर लिया जाता है.

यह उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक मानी जाती थी, जो 1991 में आई इस अभिनेता द्वारा अभिनीत फिल्म 'अजूबा' के बाद दूसरे स्थान पर थी. यह फ़िल्म 1992 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फ़िल्म थी. शिल्पा ने 1991 में रिलीज़ हुई "हम" में बिग बी के साथ भी काम किया था. मुकुल एस. आनंद द्वारा निर्देशित इस फ़िल्म में बिग बी के साथ रजनीकांत, गोविंदा, किमी काटकर, दीपा साही, शिल्पा शिरोडकर, डैनी डेन्जोंगपा, अनुपम खेर और कादर खान जैसे सितारे भी थे. यह फ़िल्म 1995 की तमिल फ़िल्म बाशा के लिए प्रेरणा थी.

