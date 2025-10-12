Kuldeep Yadav World Record: कुलदीप यादव का 'पंजा', टेस्ट में यह कारनामा करने वाले बने दुनिया के पहले स्पिनर

Kuldeep Yadav World Record: भारतीय टीम के 'चाइनामैन' स्पिनर कुलदीप यादव ने इतिहास रच दिया है. वह वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार पांच विकेट चटकाने वाले दुनिया के पहले बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर बन गए हैं. उनसे पहले यह बड़ी उपलब्धि पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर जॉनी वार्डल के नाम दर्ज थी. जिन्होंने बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर के तौर पर 28 मैचों में पांच बार फाइव विकेट हॉल लिया था. मगर वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में जारी दूसरे टेस्ट मुकाबले में कुलदीप ने पहली पारी में 'पंजा' लगाते हुए वार्डल को पीछे छोड़ दिया है. 30 वर्षीय भारतीय स्टार ने खबर लिखे जाने तक 15 टेस्ट मैच में पांच बार विकेट हॉल लिया है.

बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में लिए हैं सबसे तेज 'फाइव विकेट हॉल'

5 बार - कुलदीप यादव (भारत) - 15 टेस्ट

5 बार- जॉनी वार्डल (इंग्लैंड) - 28 टेस्ट

4 बार - पॉल एडम्स (दक्षिण अफ्रीका) - 45 टेस्ट

पहली पारी में चटकाए पांच विकेट

भारत और वेस्टइंडीज के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट की पहली पारी में कुलदीप यादव प्रचंड लय में नजर आए. उनकी उम्दा गेंदबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने टीम की तरफ से कुल 26.5 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 3.05 की इकोनॉमी से 82 रन खर्च करते हुए सर्वाधिक पांच विकेट चटकाने में कामयाब रहे. उनके शिकार एलिक अथानाजे (41) के अलावा, शाई होप (36), विकेट कीपर बल्लेबाज टेविन इमलाच (21), जस्टिन ग्रीव्स (17) और जेडेन सील्स (13) बने.