IND vs WI LIVE, 2nd Test, Day 3: कुलदीप का 'चौका', वेस्टइंडीज को लगा 8वां झटका

India vs West Indies LIVE, 2nd Test, Day 3: वेस्टइंडीज की टीम को 8वां झटका जोमेल वार्रिकन के रूप में लगा है. सिराज ने जोमेल को आउट कर वेस्टइंडीज को आठवां झटका दिया है. भारत के गेंदबाजों ने कहर बरपा दिया है. कुलदीप के खाते में 4 विकेट दर्ज है. वहीं, तीन विकेट जडेजा और एक विकेट सिराज ने चटकाया है. इस समय वेस्टइंडीज का स्कोर 8 विकेट पर 175 रन है. (Live Cricket Score)

India vs West Indies LIVE Score, 2nd Test Match Day 3, Straight from Delhi Arun Jaitley Stadium

