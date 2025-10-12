IND vs AUS Live Score, ICC Women's World Cup 2025: प्रतिका रावल-स्मृति मंधाना की नजरें भारत को मजबूत शुरुआत दिलाने पर

India vs Australia LIVE Score: स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल की सलामी जोड़ी की नजरें जारी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के 13वें मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को मजबूत शुरुआत दिलाने पर हैं. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है. महिला विश्व कप 2025 में ऑस्ट्रेलियाई टीम 3 में से 2 मुकाबले जीतकर प्वाइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर मौजूद है, जबकि टीम इंडिया ने 3 में से इतने ही मैच अपने नाम किए, लेकिन नेट रन रेट के अंतर के चलते यह टीम तीसरे स्थान पर है. अगर भारत इस मुकाबले को अपने नाम करती है, तो ऑस्ट्रेलिया से आगे निकल जाएगी . ऐसे में भारतीय महिला टीम इस मैच को हर हाल में जीतना चाहेगी. बता दें कि दोनों देशों के बीच पिछले 10 वनडे मुकाबलों को देखा जाए, तो 9 मैच ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे, जबकि एक मैच भारत ने जीता है. (LIVE SCORE)

ऑस्ट्रेलिया महिला (प्लेइंग इलेवन): एलिसा हीली (विकेट कीपर/कप्तान), फोएबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एश्ले गार्डनर, ताहलिया मैकग्राथ, सोफी मोलिनक्स, किम गार्थ, अलाना किंग, मेगन शुट्ट

भारत महिला (प्लेइंग इलेवन): प्रतीक रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेट कीपर), अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी