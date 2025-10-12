DGCA ने एयर इंडिया से बदले गए PCM वाले RAT की दोबारा जांच करने को कहा

DGCA ने एयर इंडिया को Boeing 787 विमानों में हाल ही में बदले गए PCM मॉड्यूल वाली सभी फ्लाइट्स में RAT (रैम एयर टर्बाइन) की दोबारा जांच के निर्देश दिए हैं. DGCA ने एयर इंडिया को निर्देश दिया कि Ram Air Turbine की फिटिंग और स्थिति को दोबारा से जांचा जाए. फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलटस ने एयर इंडिया के सभी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों को ग्राउंड करने की मांग की थीं.

DGCA ने मांगा ये रिकॉर्ड

हाल ही में एयर इंडिया के दो बोइंग 787 विमानों में तकनीकी दिक्कतें आईं थीं, इसलिए DGCA ने यह कदम उठाया है. डीजीसीए ने अमेरिकी कंपनी Boeing से ऐसी तकनीकी घटनाओं को रोकने के उपायों पर पूरी रिपोर्ट मांगी है. DGCA ने दुनियाभर में बोइंग 787 विमानों में RAT अपने आप खुलने की सभी घटनाओं का रिकॉर्ड मांगा है. PCM मॉड्यूल बदलने के बाद सर्विस में आई तकनीकी दिक्कतों की रिपोर्ट भी मांगी गई है.

RAT के खुद खुलने की घटनाएं आई सामने

4 अक्टूबर को अमृतसर से बर्मिंघम जाने वाली फ्लाइट AI-117 में लैंडिंग से पहले RAT अपने आप खुल गया था. इससे पहले 9 अक्टूबर को वियना से दिल्ली आ रही फ्लाइट AI-154 में ऑटोपायलट सिस्टम फेल हो गया और फ्लाइट को दुबई डायवर्ट करना पड़ा. पीसीएम एक महत्वपूर्ण विद्युत घटक है, जो विमान की बिजली उत्पादन प्रणाली से विभिन्न ऑनबोर्ड प्रणालियों और उपकरणों में विद्युत शक्ति को भेजता और नियंत्रित करता है.