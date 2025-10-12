विज्ञापन
BSF की बड़ी कामयाबी : भारत-बांग्लादेश सीमा पर 20 सोने के बिस्कुट सहित तस्कर गिरफ्तार

सीमा सुरक्षा बल की 32वीं वाहिनी को बड़ी कामयाबी मिली है. बीएसएफ अधिकारियों ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर 20 सोने के बिस्कुट सहित तस्कर को गिरफ्तार किया है.

होरंदीपुर:

पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ के दक्षिण बंगाल सीमांत की 32वीं वाहिनी की होरंदीपुर सीमाचौकी के जवानों ने गुप्त एवं विश्वसनीय सूचना के आधार पर बेहद सटीक कार्रवाई करते हुए एक भारतीय तस्कर को रंगेहाथ पकड़ लिया. उसके पास से 20 सोने के बिस्कुट बरामद हुए, जिनका कुल वज़न 2332.66 ग्राम है. जब्त किए गए सोने की अनुमानित कीमत लगभग ₹2.82 करोड़ आंकी गई है.

20 सोने के बिस्कुट जब्‍त 

दिनांक 11अक्टूबर की रात को सीमा सुरक्षा बल की 32वीं वाहिनी, होरंदीपुर सीमाचौकी के जवानों को गुप्त सूत्रों के माध्यम से एक विश्वसनीय खुफिया सूचना मिली कि भारत-बांग्लादेश सीमा के नजदीक मुस्लिमपारा गांव का रहने वाला एक व्यक्ति बांग्लादेश से तस्करी किए गए अवैध सोने को सीमाचौकी होरंदीपुर के इलाके से लेकर जाने वाला है. सूचना मिलते ही ड्यूटी पर तैनात जवानों को अतिरिक्त सतर्क कर दिया गया और तस्कर को रंगेहाथ पकड़ने के लिए संभावित स्थान पर विशेष घात (अम्बुश) लगाया गया. सुबह करीब 6 बजे, अम्बुश पार्टी ने बांस के घने झुरमुटों की आड़ में सावधानीपूर्वक आगे बढ़ते एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा. उसे तत्काल घेरकर पकड़ लिया गया. तलाशी लेने पर उसके पास से एक प्लास्टिक का पैकेट बरामद हुआ, जिसे खोलने पर उसमें 20 सोने के बिस्कुट पाए गए. तस्कर को मौके पर ही हिरासत में लेकर सीमाचौकी होरंदीपुर लाया गया. 

बीएसएफ की 'सीमा साथी'

जब्त किए गए सोने के बिस्कुटों और गिरफ्तार तस्कर को आगे की कानूनी कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग को सुपुर्द कर दिया गया है. बीएसएफ दक्षिण बंगाल सीमांत के जनसंपर्क अधिकारी ने सोने की तस्करी से जुड़ी इस घटना की पुष्टि व जवानों की प्रशंसा करते हुए कहा कि सीमा सुरक्षा बल अपने मजबूत खुफिया तंत्र और सतर्क जवानों की बदौलत भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा पर होने वाली हर प्रकार की अवैध गतिविधियों पर कड़ी नजर बनाए हुए है. उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों से अपील की कि यदि उन्हें सोने की तस्करी से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त हो, तो वह तत्काल बीएसएफ की 'सीमा साथी' हेल्पलाइन नंबर 14419 पर या व्हाट्सएप नंबर 9903472227 पर संदेश या वॉयस मैसेज के माध्यम से साझा करें. विश्वसनीय सूचना देने पर उचित इनाम प्रदान किया जाएगा और सूचना देने वाले की पहचान पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाएगी.

