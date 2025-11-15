Shubman Gill Injury Update: बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरेंगे आज गिल? BCCI ने दिया अपडेट

- शुभमन गिल की गर्दन में ऐंठन की समस्या है, जिसकी निगरानी बीसीसीआई की मेडिकल टीम कर रही है
- गिल कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन स्लॉग स्वीप प्रयास के दौरान गर्दन में चोटिल हो गए थे
- चोट के कारण गिल को रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौटना पड़ा, उन्होंने केवल तीन गेंदों का सामना किया था
Shubman Gill Injury Update: शुभमन गिल की चोट पर बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है. बीसीसीआई ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया है कि उनकी चोट के आधार पर उनके खेलने पर फैसला लिया जाएगा. बोर्ड ने पोस्ट करते हुए लिखा है, 'शुभमन गिल की गर्दन में ऐंठन है. बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी निगरानी कर रही है. आज (15 नवंबर 2025) उनके खेलने पर फैसला उनके चोट की प्रगति के आधार पर लिया जाएगा.'
स्लॉग स्वीप करने के प्रयास में चोटिल हो गए थे गिल
कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन शुभमन गिल विपक्षी टीम के गेंदबाज साइमन हार्मर की एक गेंद पर स्लॉग स्वीप करने के प्रयास में चोटिल हो गए थे. उनके गर्दन में मोच की समस्या आई है. जिसके बाद उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन का रुख करना पड़ा है. गिल जब पवेलियन लौटे तबतक उन्होंने केवल तीन गेंदों का सामना किया था. उस दौरान उनके बल्ले से 4 रन निकले थे.
🚨 Update 🚨— BCCI (@BCCI) November 15, 2025
Shubman Gill has a neck spasm and is being monitored by the BCCI medical team. A decision on his participation today will be taken as per his progress.
Updates ▶️ https://t.co/okTBo3qxVH #TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/ivd9LVsvZj
गिल के चोटिल होने के बाद पंत ने संभाला मोर्चा
गिल के चोटिल होने के बाद फैंस काफी निराश थे. मगर कुछ देर बाद ही ऋषभ पंत ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सबको अपना दीवाना बना दिया. मैच के दौरान उन्होंने छोटी मगर महत्वपूर्ण पारी खेली. 5वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए पंत ने कुल 24 गेंदों का सामना किया. इस बीच 112.50 की स्ट्राइक रेट से 27 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से 2 चौके और 2 छक्के देखने को मिले.
