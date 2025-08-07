विज्ञापन
इंग्लैंड सीरीज के बाद शुभमन गिल अब इस टीम के लिए बिखेरेंगे कप्तानी का जलवा

Shubman Gill North Zone Captain For Duleep Trophy: भारत का अगला मैच पुरुषों का टी20 एशिया कप है, जो 9 से 28 सितंबर तक यूएई में खेला जाएगा.

Shubman Gill North Zone Captain in Duleep Trophy 2025: इंग्लैंड में भारत को 2-2 से टेस्ट सीरीज़ ड्रॉ कराने में कप्तानी करने के बाद, शुभमन गिल को 28 अगस्त से बेंगलुरु में शुरू हो रही आगामी दलीप ट्रॉफी के लिए उत्तर क्षेत्र टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है. इंग्लैंड में पांच टेस्ट मैचों में 754 रन बनाने वाले और भारत के प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ बने गिल के अलावा, बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ अर्शदीप सिंह, तेज़ गेंदबाज़ अंशुल कंबोज और तेज़ गेंदबाज़ी ऑलराउंडर हर्षित राणा 15 सदस्यीय टीम में अन्य उल्लेखनीय नाम हैं. कंबोज ने मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे मैच में अपना टेस्ट डेब्यू किया था, जबकि राणा इंग्लैंड लायंस के खिलाफ भारत 'ए' के मैचों में खेले थे और अर्शदीप को टेस्ट सीरीज़ में खेलने का मौका नहीं मिला था.

गुरुवार को नई दिल्ली में हुई बैठक में टीम का चयन करने वाली क्षेत्रीय चयन समिति ने यह भी घोषणा की कि अगर गिल, अर्शदीप और राणा में से किसी को भी दलीप ट्रॉफी के साथ होने वाले भारतीय मैचों के लिए मुख्य टीम में शामिल किया जाता है, तो सर्विसेज के शुभम रोहिल्ला, पंजाब के गुरनूर बरार और हरियाणा के अनुज ठकराल को मुख्य टीम में शामिल किया जाएगा.

भारत का अगला मैच पुरुषों का टी20 एशिया कप है, जो 9 से 28 सितंबर तक यूएई में खेला जाएगा. उत्तर क्षेत्र की टीम के अन्य प्रमुख सदस्यों में दिल्ली के ऑलराउंडर आयुष बदोनी और बल्लेबाज यश ढुल शामिल हैं, जिन्होंने 2022 अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप में भारत की कप्तानी की थी.

पिछले रणजी ट्रॉफी सीज़न के क्वार्टर फ़ाइनल में जगह बनाने वाली जम्मू और कश्मीर की टीम में चार खिलाड़ी - शुभम खजूरिया, साहिल लोत्रा, युद्धवीर सिंह चरक और औकीब नबी - उत्तर क्षेत्र की टीम में हैं, जबकि आबिद मुश्ताक स्टैंड-बाय सूची में हैं.

दलीप ट्रॉफी छह टीमों के पुराने क्षेत्रीय प्रारूप में आयोजित की जाएगी और 2025/26 घरेलू क्रिकेट सत्र की शुरुआत का प्रतीक है. उत्तर क्षेत्र अपने अभियान की शुरुआत बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड पर ईशान किशन की अगुवाई वाले पूर्वी क्षेत्र के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले से करेगा, और विजेता टीम सेमीफाइनल में दक्षिण क्षेत्र से भिड़ेगी.

उत्तर क्षेत्र की टीम: शुभमन गिल (कप्तान) (पीसीए), शुभम खजूरिया (जेकेसीए), अंकित कुमार (उप-कप्तान) (एचसीए), आयुष बदोनी (डीडीसीए), यश ढुल (डीडीसीए), अंकित कलसी (एचपीसीए), निशांत सिंधु (एचसीए), साहिल लोत्रा (जेकेसीए), मयंक डागर (एचपीसीए), युद्धवीर सिंह चरक (जेकेसीए), अर्शदीप सिंह (पीसीए), हर्षित राणा (डीडीसीए), अंशुल कंबोज (एचसीए), औकिब नबी (जेकेसीए), और कन्हैया वधावन (विकेटकीपर) (जेकेसीए).

स्टैंडबाय: शुभम अरोड़ा (विकेटकीपर) (एचपीसीए), जसकरनवीर सिंह पॉल (पीसीए), रवि चौहान (एसएससीबी), आबिद मुश्ताक (जेकेसीए), निशंक बिड़ला (यूटीसीए), उमर नजीर (जेकेसीए) और दिवेश शर्मा (एचपीसीए).

