शुभमन गिल की भारतीय टीम को क्यों है जरूरत? इरफान पठान और वरुण आरोन ने दिया सटीक जवाब

भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान और वरुण आरोन ने चौथे टी20 मुकाबले में शुभमन गिल की तरफ से खेली गई धीमी मगर सूझबूझ भरी पारी का बचाव किया है. 26 वर्षीय गिल ने चौथे टी20 मुकाबले में 39 गेंदों में 46 रनों का योगदान दिया था. मगर इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट सामान्य आक्रामक रुख से काफी अलग था. जिसे देख कई लोग उनसे नाराज नजर आए. मगर उनकी यही धीमी मगर पारी टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई.

​​मैच समाप्त होने के बाद प्रसारणकर्ताओं संग चर्चा के दौरान आरोन ने कहा कि गिल एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिन पर आप चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में हमेशा भरोसा कर सकते हैं. क्योंकि उनकी तकनीक और स्वभाव काफी अच्छा है.

Shivam dube's stocks have gone high.Surya's captaincy. How did SHUBMAN gill go today? Full video on my YT channel. pic.twitter.com/H9QwXlWIBX — Irfan Pathan (@IrfanPathan) November 6, 2025

आरोन ने कहा, 'गिल के साथ यह बात है कि जब परिस्थितियां बल्लेबाजों के अनुकूल नहीं होती हैं. तब भी आप उनकी तकनीक, धैर्य और खेल के प्रति जागरूकता पर भरोसा कर सकते हैं.'

पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा, 'वह अच्छी तरह जानते हैं कि कौन सी विकेट किस तरह का व्यवहार करेगी. फिर वह उसी मुताबिक खेलते हैं. यही वजह है कि आपको टी20 सेटअप में शुभमन गिल जैसे किसी खिलाड़ी की जरूरत पड़ती है.'

पठान ने भी गिल की सराहना की

यही नहीं भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान जो कि पहले गिल के फॉर्म की आलोचना कर चुके हैं. उन्होंने उनकी सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने सोची-समझी पारी खेली. जिससे उनके साथी खिलाड़ियों को खुलकर आक्रमण करने का मौका मिला. पठान ने कहा कि मैच के दौरान गिल का ध्यान ताकत के बजाय टाइमिंग पर था.

पठान ने कहा, 'पिछली वीडियो मैंने दो बातों की ओर इशारा किया था. टीम ने शुभमन गिल की बल्लेबाजी पर विशेष ध्यान दिया है. उन्होंने लापरवाही भरे बड़े शॉट की जगह टाइमिंग पर फोकस किया. शुरुआत में उन्होंने पावर के बजाय प्लेसमेंट पर ध्यान केंद्रित किया. टाइमिंग के जरिए बाउंड्री लगाने की कोशिश की. यही उनकी शैली है. अगर वह इसे बनाए रखते हैं तो वे लगातार रन बना सकते हैं. अर्धशतक लगाए बगैर उन्होंने दबाव में अच्छी शुरुआत दी. जिससे अन्य बल्लेबाज अच्छी गति से रन बना पाए.'

