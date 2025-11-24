IND vs SA: शुभमन गिल की चोट को लेकर रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, सिर्फ गर्दन में ऐंठन तक सीमित नहीं...

Shubman Gill Neck Injury Update: कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान भारत के कप्तान शुभमन गिल की गर्दन में गंभीर चोट लग गई. उन्हें तुरंत मैदान से बाहर ले जाया गया और वुडलैंड्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ उन्हें ऑब्ज़र्वेशन में रखा गया. चोट की वजह से गिल को बाकी मैच नहीं खेलना पड़ा और वह 22 नवंबर को गुवाहाटी में शुरू हुए दूसरे टेस्ट से भी बाहर हो गए. उनकी गैरमौजूदगी में, विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने दूसरे टेस्ट में भारत की कप्तानी की. जैसे ही फैंस युवा कप्तान की वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं, एक चिंताजनक अपडेट सामने आया है.

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, गिल की चोट सिर्फ गर्दन में ऐंठन तक ही सीमित नहीं है और उन्हें काफी आराम की ज़रूरत होगी, जिससे टीम मैनेजमेंट उन्हें जल्दबाज़ी में वापस लाने के किसी भी रिस्क से बचना चाहता है.

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, BCCI सोर्स ने कहा, "गिल को उनके लक्षणों को कम करने के लिए एक इंजेक्शन दिया गया है और रिहैब, ट्रेनिंग और स्किल वर्क शुरू करने से पहले उन्हें कुछ समय आराम की ज़रूरत होगी. इस बात की पूरी संभावना है कि वह T20I सीरीज़ के लिए भी डाउटफुल हो सकते हैं." इन बातों को ध्यान में रखते हुए, सिलेक्टर गिल की वापसी के लिए जनवरी 2026 को पोटेंशियल विंडो के तौर पर देख रहे हैं.

अफ्रीका के खिलाफ व्हाइट-बॉल सीरीज 19 दिसंबर को खत्म होगी. इसके बाद इंडिया 11 जनवरी से शुरू होने वाले तीन ODI और पांच T20I में न्यूजीलैंड का सामना करेगा. अगर रिपोर्ट्स सही हैं, तो गिल के न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ व्हाइट-बॉल सीरीज के दौरान वापसी करने की संभावना है.

इस बीच, BCCI ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ आने वाली तीन मैचों की ODI सीरीज के लिए इंडिया की टीम का भी ऐलान किया. गिल के बाहर होने की वजह से केएल राहुल को कप्तान बनाया गया. उनके अलावा, ऋषभ पंत ने ODI में वापसी की और उन्हें वाइस कैप्टन बनाया गया.

हाल ही में राजकोट में हुई अनऑफिशियल ODI सीरीज में इंडिया A के लिए साउथ अफ्रीका A के खिलाफ कुछ शानदार परफॉर्मेंस के बाद ऋतुराज गायकवाड़ को भी सिलेक्टर्स ने टीम में शामिल किया. तीन मैचों में, 28 साल के इस खिलाड़ी ने 117, 68 नॉट आउट और 25 रन बनाए. उन्हें टीम में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि गिल और ओरिजिनल वाइस-कैप्टन श्रेयस अय्यर दोनों अपनी-अपनी चोटों से उबर रहे हैं.

भारत की ODI टीम: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (C) (wk), ऋषभ पंत (wk), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और ध्रुव जुरेल.



(PTI इनपुट के साथ)