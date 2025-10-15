विज्ञापन
विशेष लिंक

मुस्कुराए, पीठ पर थपकी मारी, देखिए जब बस में विराट कोहली से मिले शुभमन गिल

वनडे कप्तानी मिलने के बाद पहली बार रोहित शर्मा और शुभमन गिल की मुलाकात हुई तो दोनों खिलाड़ी एक दूसरे से गले मिलते दिखे. ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर रवाना होने से पहले गिल ने टीम बस में कोहली को भी गले लगाया.

Read Time: 3 mins
Share
मुस्कुराए, पीठ पर थपकी मारी, देखिए जब बस में विराट कोहली से मिले शुभमन गिल
Shubman Gill Hug Rohit Sharma and Virat Kohli: रोहित-विराट को लगाया गले, शुभमन गिल ने कुछ यूं जीता फैंस का दिल
  • भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए दिल्ली में टीम होटल में एकत्रित होकर रवाना हुई.
  • वनडे टीम के नए कप्तान शुभमन गिल ने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली से दोस्ताना अंदाज में मुलाकात की.
  • चयनकर्ताओं ने शुभमन गिल को वनडे कप्तानी सौंपी है और उन्हें ऑल-फॉर्मेट कप्तान के रूप में तैयार किया जाएगा.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Shubman Gill Hug Rohit Sharma and Virat Kohli: ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर रवाना होने से पहले भारतीय टीम दिल्ली में टीम होटल में इकट्ठी हुई. इस दौरान वनडे के नए कप्तान और पूर्व कप्तान का जब आमना-सामना हुआ तो माहौल काफी दोस्ताना रहा. हिटमैन ने रोहित को दिखते ही गले लगाया और उनका हाल-चाल जाना. बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर भारतीय खिलाड़ियों के रवाना होने से पहले तक एक वीडियो डाला है, जिसमें रोहिट को गले लगाने के बाद गिल ने टीम बस में किंग कोहली से भी हाथ मिलाया. शुभमन गिल का यूं रोहित और कोहली से गले मिलना, फैंस को भा गया. बता दें, ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले चयनकर्ताओं ने रोहित शर्मा से वनडे कप्तानी लेकर शुभमन गिल को सौंपी है. गिल को चयनकर्ता ऑल-फॉर्मेट के कप्तान के तौर पर तैयार करना चाहता है और यह फैसला उसी संदर्भ में देखा जा रहा है. 

पहले जत्थे में रवाना हुए कई दिग्गज

19 अक्टूबर से शुरू होने वाली वनडे सीरीज के लिए कप्तान शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा समेत कुछ अन्य सदस्यों का एक ग्रुप बुधवार को ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गया. टीम का दूसरा बैच आज रात 9 बजे रवाना होगा. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रवाना होने वाले पहले ग्रुप में सहयोगी स्टाफ और कई वरिष्ठ खिलाड़ी भी शामिल हैंय बाकी सदस्य ऑस्ट्रेलिया में टीम के अभ्यास सत्र से पहले साथियों से जुड़ेंगे. रवाना होने वाले खिलाड़ियों में कप्तान गिल, पूर्व कप्तान रोहित के अलावा, विराट कोहली, उपकप्तान श्रेयस अय्यर, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह भी रवाना हुए हैं.

ऐसा है वनडे सीरीज का शेड्यूल

दोनों देशों के बीच 19 अक्टूबर को पर्थ स्टेडियम में पहला वनडे मैच से खेला जाएगा. दूसरा वनडे 23 अक्टूबर को एडिलेड ओवल में तीसरा और आखिरी मुकाबला 25 अक्टूबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. तीनों मुकाबले भारचीय समयानुसार सुबह 9:0 बजे से शुरू होंगे. भारत ने पिछली बार 2020-21 में द्विपक्षीय वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था, जहां उसे 1-2 से हार का सामना करना पड़ा. टीम इंडिया लंबे वक्त बाद इस हार का बदला लेना चाहेगी.

गिल के हाथों में टीम की कमान

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की कमान शुभमन गिल के हाथों में है, जबकि श्रेयस अय्यर के पास टीम की उपकप्तानी है. इस टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी हैं. विराट कोहली और रोहित शर्मा करीब 6 महीनों के बाद वनडे टीम में वापसी कर रहे हैं. कोहली 36 साल के हैं, जबकि रोहित शर्मा 38 साल के हैं. ऐसे में उनके भविष्य को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया दौरा इन दोनों दिग्गजों के आगामी विश्व कप में खेलने की चाहत में महत्वपूर्ण चुनौती होगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shubman Singh Gill, Virat Kohli, Rohit Gurunath Sharma, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com