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'हम इंग्लैंड में अच्छी प्लेइंग XI उतारना चाहते हैं', शुभमन गिल ने रोहित शर्मा के ODI भविष्य पर तोड़ी चुप्पी

अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे में रोहित शर्मा ने 79 रन की पारी खेलकर दिखा दिया है कि उनकी बल्लेबाजी में रनों की भुख अभी खत्म नहीं हुई है.

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'हम इंग्लैंड में अच्छी प्लेइंग XI उतारना चाहते हैं', शुभमन गिल ने रोहित शर्मा के ODI भविष्य पर तोड़ी चुप्पी
Shubman Gill breaks silence on Rohit Sharma's ODI future

Shubman Gill on Rohit Sharma ODIs Future: वनडे सीरीज के आखिरी मैच में रोहित शर्मा ने 79 रन की पारी खेलकर उन सभी आलचकों को करार जवाब दिया है जिन्होंने रोहित के फॉर्म और फिटनेस को लेकर सवाल खड़े किए थे. अब जब रोहित ने अपनी फॉर्म दिखा दी है तो यह बात निश्चित जैसी है कि हिट मैन को वनडे वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है लेकिन उससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित का चयन होना जरूरी है. बता दें कि रोहित शर्मा जिन्हें अपनी पारी की शुरुआत में एक जीवनदान मिला था, आउट होने से पहले अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान की जमकर धुनाई की. तीन मैचों की सीरीज में उनके स्कोर 16, 48 और 79 रहे हैं. लेकिन क्या ये पारियां उन्हें इंग्लैंड के आगामी दौरे के लिए अपनी जगह पक्की करने में मदद करेंगी?

जायसवाल का क्या होगा, जिसने उतार-चढ़ाव भरे वनडे करियर के बावजूद शानदार फ़ॉर्म दिखाया है और मिले हर मौके का पूरा फायदा उठाने की कोशिश की है?

कप्तान शुभमन गिल ने इंग्लैंड के आगामी दौरे के लिए भारत की ओपनिंग जोड़ी के बारे में पूछे जाने पर पत्रकारों से कहा, "जब आपके सभी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हों, तो यह एक अच्छी तरह की सिरदर्द वाली स्थिति होती है. टीम की घोषणा कल या अगले कुछ दिनों में की जाएगी, इसलिए हम टीम को देखेंगे और फिर इंग्लैंड में सबसे अच्छी प्लेइंग XI उतारेंगे." 

जब उनसे पूछा गया कि अगर सभी खिलाड़ी फिट हों तो जायसवाल की स्थिति क्या होगी, तो गिल ने कहा: "हमें यह देखना होगा कि हर किसी की फिटनेस कैसी है" हालांकि, कप्तान ने जायसवाल की खास तौर पर तारीफ की और इसे "दुर्भाग्यपूर्ण" बताया कि उन्हें वनडे में लगातार खेलने का मौका नहीं मिल रहा है.

गिल ने कहा, "हम सभी जानते हैं कि वह एक शानदार खिलाड़ी हैं. किसी भी खिलाड़ी के लिए यह आसान नहीं होता क्योंकि जब सभी खिलाड़ी उपलब्ध होते हैं, तो दुर्भाग्य से वही कभी-कभी टीम से बाहर रह जाते हैं.  इस सीरीज में विराट भाई उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उन्हें कुछ मैच खेलने का मौका मिला और आज उन्होंने बहुत अच्छा खेला. उम्मीद है कि वह इसी फॉर्म को जारी रखेंगे और मिले मौकों का फायदा उठाते रहेंगे."

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लेखक के बारे में
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विशाल कुमार
चीफ सब एडिटर
बिहार के छोटे से शहर मुंगेर से पढ़ाई के लिए दिल्ली आया. बाद में बोलने और लिखने का शौक था तो भारतीय विद्या भवन से पत्रकारिता का कोर्स किया. बीते करीब 1... और पढ़ें
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