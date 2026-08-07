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Shubman Gill injury: टीम इंडिया को बड़ा झटका, शुभमन गिल चोट की वजह से अभ्यास मैच से बाहर, केएल राहुल बने कप्तान

KL Rahul made captain for warm-up fixture: श्रीलंका में अभ्यास सत्र के दौरान शुभमन गिल के अंगूठे में चोट लग गई. जिसके बाद उन्हें नेट्स छोड़कर उपचार प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ा था.

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Shubman Gill injury: टीम इंडिया को बड़ा झटका, शुभमन गिल चोट की वजह से अभ्यास मैच से बाहर, केएल राहुल बने कप्तान
Shubman Gill Injury Updates, IND vs SL XI Practice Match:

India vs Sri Lanka 2nd T20I, Shubman Gill injury: गुरुवार को भारत के प्रैक्टिस सेशन के दौरान गिल की दाहिने हाथ की अनामिका उंगली (ring finger) में चोट लग गई थी. एहतियात के तौर पर वह SLC XI के खिलाफ वार्म-अप मैच के पहले दिन नहीं खेलेंगे. उनकी जगह केएल राहुल कप्तानी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. श्रीलंकाई इलेवन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. 

BCCI ने पोस्ट कर दिया अपडेट

BCCI ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'गुरुवार को भारत के प्रैक्टिस सेशन के दौरान शुभमन गिल की दाहिने हाथ की अनामिका उंगली (ring finger) में चोट लग गई. एहतियात के तौर पर, वह SLC XI के खिलाफ वार्म-अप मैच के पहले दिन मैदान पर नहीं उतरेंगे.

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Photo Credit: @AnkanKar

BCCI की मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर नजर रखे हुए है. गिल की गैर-मौजूदगी में केएल राहुल टीम की कप्तानी करेंगे.'

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Photo Credit: @mufaddal_vohra

 इस बीच आपको बता दें की भारतीय बल्लेबाज अगले सप्ताह 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ शुरू होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले आज 'नॉनडिस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब' मैदान पर श्रीलंका एकादश के विरुद्ध खेले जाने वाले तीन दिवसीय अभ्यास मैच में स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ अपनी तैयारियों को पुख्ता कोशिश करेंगे.

टीमें:
श्रीलंका 11: निशान मदुश्का, पसिंदु सोरियाबंदरा, पवन रथनायके, अहान विक्रमसिंघे, सोनल दिनुशा (कप्तान), अंजला बंडारा (विकेटकीपर), निपुण धनंजय, लाहिरू कुमारा, विश्व फर्नांडो, असंका मनोज, इसिथा विजेसुंदरा, रमेश मेंडिस, दिलुम सुदीरा, केशरा नुवांथा, रविंदु रसांथा


भारत : शुभमन गिल, यशस्वी जयसवाल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, केएल राहुल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, ध्रुव जुरेल, मानव सुथार, सारांश जैन, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, औकिब नबी, गुरनूर बराड़

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