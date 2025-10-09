विज्ञापन
'रोहित भाई का...', 'हिटमैन' शर्मा से शुभमन गिल ने क्या सीखा? सुनें उन्हीं की जुबानी

Shubman Gill Big Statement: शुभमन गिल का कहना है रोहित भाई का धैर्य और उन्होंने टीम में जो दोस्ती कायम की है मैं उसे आत्मसात करना चाहता हूं.

  • भारत की वनडे टीम के नए कप्तान शुभमन गिल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे से इस फॉर्मेट की कमान संभालेंगे
  • शुभमन गिल ने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की तरह टीम ड्रेसिंग रूम में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने का लक्ष्य रखा है
  • गिल ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य को लेकर चल रही अटकलों को खारिज करते हुए उनकी जरूरत बताई
Shubman Gill Big Statement: भारत की वनडे टीम के नव नियुक्त कप्तान शुभमन गिल ने गुरुवार (नौ अक्तूबर) को कहा कि वह इस महीने के अंत में ऑस्ट्रेलिया दौरे से इस फॉर्मेट की कमान संभालने पर अपने पूर्ववर्ती रोहित शर्मा की तरह ड्रेसिंग रूम में शांत माहौल बनाए रखने की कोशिश करेंगे. पहले ही भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी संभाल रहे 25 वर्षीय गिल 19 से 25 अक्टूबर तक ऑस्ट्रेलिया में होने वाली तीन मैचों की श्रृंखला के साथ अपनी एकदिवसीय कप्तानी की शुरुआत करेंगे. 

गिल से जब शुक्रवार (10 अक्टूबर) से वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच से पहले उनकी भूमिका बढ़ाए जाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'रोहित भाई का धैर्य और उन्होंने टीम में जो दोस्ती कायम की है मैं उसे आत्मसात करना चाहता हूं.'

गिल ने रोहित और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के भविष्य को लेकर चल रही अटकलों पर भी विराम लगाने की कोशिश की, जो दोनों अब केवल एकदिवसीय प्रारूप में ही उपलब्ध हैं. उन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय और टेस्ट से संन्यास ले लिया है. 

गिल ने कहा, 'इन दोनों ने भारत के लिए कई मैच जीते हैं. बहुत कम लोगों के पास इतना कौशल और अनुभव होता है. हमें उनकी जरूरत है.'

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम 

वनडे टीम - शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और यशस्वी जायसवाल. 

टी20 टीम - सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उकप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह और वॉशिंगटन सुंदर. 

