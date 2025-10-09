रिंकू सिंह को अंडरवर्ल्ड से मिली फिरौती की धमकी? जानें कहां से बरसता है उनके ऊपर पैसा ही पैसा

- मुंबई पुलिस ने मोहम्मद दिलशाद नौशाद को त्रिनिदाद और टोबैगो से प्रत्यर्पित किया
- आरोपी ने रिंकू सिंह के इवेंट मैनेजर को धमकी भरा ईमेल भेजकर दस करोड़ रुपये की फिरौती की मांग की थी
- जांच में पता चला है कि आरोपी बिहार के दरभंगा का निवासी है और उसकी उम्र 33 वर्ष है
Rinku Singh Received 5 Crore Ransom Threat: मुंबई पुलिस ने एक अनोखी कार्रवाई करते हुए मोहम्मद दिलशाद नौशाद नाम के एक शख्स को त्रिनिदाद और टोबैगो से प्रत्यर्पित किया है. शख्स ने हाल ही में खुद को डी-कंपनी का सदस्य बताते हुए दिवंगत एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी एवं टीम इंडिया के युवा स्टार रिंकू सिंह को धमकी दी थी. शख्स के ऊपर आरोप है कि उसने रिंकू सिंह के इवेंट मैनेजर को धमकी भरा ईमेल करते हुए 10 करोड़ की मांग की थी. हालांकि, मुंबई पुलिस ने सूजबूझ से काम लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. जांच पड़ताल में पता चला है कि वह बिहार के दरभंगा शहर का रहने वाला है. जिसकी उम्र 33 साल है.
रिंकू सिंह नेटवर्थ?
इस मामले के सामने आने के बाद रिंकू सिंह एकाएक सुर्खियों में आ गए हैं. हर कोई युवा स्टार के बारे में जानना चाहता है. यही नहीं कुछ लोगों का सवाल है कि उनकी मौजूदा आमदनी कितनी है? अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब हम लेकर आए हैं.
क्रिकेट के खेल में आने से पहले जरूर रिंकू सिंह के घर की स्थिती कुछ खास नहीं थी. मगर अब वह करोड़पति बन चुके हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा समय में उनकी कुल नेटवर्थ 20 करोड़ रुपये के आस पास है.
BCCI कॉन्ट्रेक्ट से मिलती है रिंकू को सालाना एक करोड़ रुपये
रिंकू सिंह को BCCI की तरफ से ग्रेड C में रखा गया है. जहां से उन्हें सालाना एक करोड़ रुपये की फीस हासिल होती है. इसके अलावा आईपीएल में वह KKR की टीम का हिस्सा हैं. यहां फ्रेंचाइजी के साथ उनका 13 करोड़ रुपये का करार हुआ है.
ब्रांड एंडोर्समेंट से भी रिंकू को खूब मिलते हैं पैसे
यही नहीं रिंकू सिंह को ब्रांड एंडोर्समेंट से भी खूब पैसे आते हैं. वह क्रिकेट और लाइफस्टाइल से जुड़े कई ब्रांड के एम्बेस्डर हैं. इसके अलावा रियल एस्टेट से भी वह अच्छा खासा आमदनी प्राप्त करते हैं.
