IND vs NZ, 1st T20I: इन महारथियों से कैसे पार पाएगी न्यूजीलैंड? ये 11 भारतीय धुरंधर लेंगे उनकी अग्नि परीक्षा

India vs New Zealand, 1st T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज 21 जनवरी से हो रहा है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला नागपुर स्थित वीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा. सीरीज के दौरान भारतीय टीम की कोशिश रहेगी कि वह यहां मेहमान टीम को मात देकर वनडे सीरीज का बदला चुकता करे. मगर टीम की समस्या यह है कि कई स्टार प्लेयर चोटिल हैं. ऐसे में भारतीय टीम पहले टी20 मुकाबले में किन धुरंधरों के साथ मैदान में उतरेगी. उसपर सभी की निगाहें टिकी हुई है. मैच से पहले अगर आपके भी मन में प्लेइंग इलेवन को लेकर मंथन चल रहा है तो उसका समाधान निकालने की कोशिश हमने की है. भारतीय टीम पहले टी20 मुकाबले में इन धुरंधरों के साथ मैदान में उतर सकती है, जो कुछ इस प्रकार है-

अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन करेंगे पारी आगाज

पहले टी20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन पारी आगाज करते हुए नजर आ सकते हैं. गिल की मौजूदगी में जरूर उन्हें मौका नहीं मिल रहा था. मगर अब जबकि गिल टीम में नहीं हैं. सैमसन का मैदान में उतरना कंफर्म नजर आ रहा है. क्योंकि बतौर सलामी बल्लेबाज संजू का प्रदर्शन सराहनीय रहा है. वहीं फैंस अभिषेक शर्मा की विस्फोटक बल्लेबाजी से भलीभांति वाकिफ हैं.

इन बल्लेबाजों पर रहेगी मध्य क्रम की कमान

मध्य क्रम की कमान विशेष रुप से कैप्टन सूर्यकुमार यादव और श्रेयस अय्यर के ऊपर रहेगी. मौजूदा समय में जरूर सूर्यकुमार यादव अपने पुराने फॉर्म के लिए जुझ रहे हैं. मगर अपने दिन पर वह अकेले मैच का रूख बदलने में माहिर हैं. वहीं चोटिल तिलक वर्मा की जगह पर श्रेयस अय्यर को मौका मिल सकता है. वह भी तिलक की तरह ही चार नंबर के पेशेवर बल्लेबाज हैं.

दो ​ऑलराउंडर्स के साथ मैदान में उतर सकती है भारतीय टीम

पहले टी20 मुकाबले में भारतीय टीम दो ऑलराउंडर्स के साथ मैदान में उतर सकती है. जिसमें हार्दिक पंड्या और अक्षर पटेल का नाम शामिल है. ये दोनों खिलाड़ी बल्ले के साथ-साथ गेंद से भी मैच का रुख बदलने में माहिर हैं.

चार गेंदबाजों को मिल सकता है मौका

जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह का खेलना करीब करीब कंफर्म है. वहीं वरुण चक्रवर्ती को भी प्लेइंग में शामिल किए जाने की पूरी संभावना है. चौथे गेंदबाद के रूप में कुलदीप यादव को मौका मिल सकता है. क्योंकि आगामी टी20 वर्ल्ड कप भारत में खेला जाना है. जहां स्पिनरों को खास मदद मिलती है. ऐसे में कप्तान और कोच चाहेंगे कि टूर्नामेंट से पहले वह लय में रहें.

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले के लिए भारतीय संभावित प्लेइंग XI

ओपनर्स: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर)

​मिडिल ऑर्डर: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), श्रेयस अय्यर

​ऑलराउंडर्स: हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल (उप-कप्तान)

​गेंदबाज: वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव

