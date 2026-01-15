IND vs NZ 2nd ODI Highlights: हार से ठनका कप्तान शुभमन गिल का माथा, बताया किस गलती ने डुबाई टीम की नैया

Shubman Gill Angry on Catch Drop Lose IND vs NZ 2nd ODI: भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ निरंजन शाह स्टेडियम में बुधवार को खेले गए दूसरे वनडे मैच में 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. भारत ने 7 विकेट खोकर 284 रन बनाए थे, लेकिन न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल ने 131 रन की नाबाद पारी खेलते हुए मेहमान टीम को आसान जीत दिलाई. मिशेल ने विल यंग के साथ तीसरे विकेट के लिए 152 गेंदों पर 162 रन की शानदार साझेदारी भी की, जिन्होंने 87 रन बनाए. दूसरे वनडे में मिली हार के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टीम इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी पर खुलकर बात की. गिल ने साफ कहा कि वनडे फॉर्मेट में अगर आप कैच छोड़ते हैं और मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं ले पाते, तो मैच जीतना बेहद मुश्किल हो जाता है.

मैच के बाद गिल ने कहा, छूटे हुए कैच टीम को...

मैच के बाद गिल ने कहा कि भारतीय गेंदबाज़ों ने शुरुआती ओवर्स में अच्छा प्रदर्शन किया था और दो अहम विकेट भी निकाले थे, लेकिन इसके बाद टीम दबाव बनाए रखने में नाकाम रही. उन्होंने माना कि मिडिल ओवर्स में टीम को और साहस के साथ गेंदबाज़ी करनी चाहिए थी.

गिल ने खासतौर पर फील्डिंग पर बात करते हुए कहा कि छूटे हुए कैच टीम को भारी पड़े. उन्होंने माना कि अगर मौके हाथ से निकल जाएं, तो सेट बल्लेबाज़ों को रोकना आसान नहीं होता. गिल के मुताबिक, इस फॉर्मेट में गलतियों की कोई जगह नहीं होती और कैच छोड़ने की कीमत अक्सर हार के रूप में चुकानी पड़ती है.

भारतीय कप्तान ने कहा कि विकेट थोड़ी देर बाद बल्लेबाज़ी के लिए आसान हो गया था और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज़ों ने इसका पूरा फायदा उठाया. खासकर डेरिल मिशेल ने मौके का सही इस्तेमाल करते हुए बड़ा स्कोर बनाया, जो भारत के लिए नुकसानदायक साबित हुआ.

गिल ने भरोसा दिलाया कि टीम अपनी फील्डिंग और मिडिल ओवर्स की गेंदबाज़ी पर काम करेगी, ताकि आने वाले मुकाबलों में ऐसी गलतियां न दोहराई जाएं. अब दोनों टीमों के बीच सीरीज़ का फैसला होने वाला मुकाबला खेला जाएगा, जहां टीम इंडिया जीत के इरादे से उतरेगी.