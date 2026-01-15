Stock Market Holiday Today: आज 15 जनवरी को शेयर बाजार खुला है या बंद? BSE-NSE में ट्रेडिंग होगी या नहीं? चेक करें लिस्ट

Stock Market Holiday January 2026: आज यानी गुरुवार 15 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव (Maharashtra BMC Elections 2026) हो रहे हैं. मुंबई समेत कई इलाकों में वोटिंग की वजह से राज्य सरकार ने सार्वजनिक छुट्टी (Maharashtra Election Holiday) घोषित की है. इस चुनावी माहौल का असर सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं है, बल्कि शेयर बाजार (Share Market Holiday) तक भी पहुंच गया है. ऐसे में स्टॉक मार्केट से जुड़े निवेशक और ट्रेडर्स भी कन्फ्यूज हैं कि आज ट्रेडिंग प्लान बनाया जाए या नहीं.

बहुत से लोग यही सोच रहे हैं कि चुनाव के दिन शेयर बाजार खुला रहेगा या फिर BSE और NSE पर आज कोई कारोबार नहीं होगा. तो चलिए जानते हैं...

15 जनवरी को शेयर बाजार खुला है या बंद?

आज 15 जनवरी 2026 को भारतीय शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं होगी. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों ने गुरुवार को पूरे दिन की ट्रेडिंग छुट्टी (Trading Holidays on January 15) रखी है. यानी NSE और BSE पर आज शेयरों की खरीद बिक्री नहीं हो पाएगी.

पहले सेटलमेंट छुट्टी थी अब पूरा हॉलिडे

शुरुआत में एक्सचेंज की तरफ से कहा गया था कि यह दिन सिर्फ सेटलमेंट छुट्टी रहेगा और ट्रेडिंग चलती रहेगी. लेकिन बाद में नया सर्कुलर जारी हुआ और इसे पूरी तरह ट्रेडिंग हॉलिडे बना दिया गया. इसके बाद यह साफ हो गया कि आज इक्विटी से लेकर बाकी सेगमेंट में भी काम नहीं होगा.

किन सेगमेंट में आज नहीं होगी ट्रेडिंग?

आज के दिन इक्विटी शेयरों में कोई सौदा नहीं होगा. इक्विटी डेरिवेटिव्स भी बंद रहेंगे. करेंसी मार्केट और ब्याज दर से जुड़े सौदे भी नहीं होंगे. इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स में भी कोई एक्टिविटी नहीं रहेगी. कमोडिटी मार्केट में सुबह का सेशन बंद रहेगा जबकि शाम के सेशन में सीमित ट्रेडिंग की इजाजत होगी.

सेटलमेंट और क्लियरिंग का क्या होगा?

एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ने यह भी साफ किया है कि आज T+1 और T+0 से जुड़ा कोई सेटलमेंट नहीं होगा. यानी आज किए जाने वाले किसी भी तरह के लेनदेन की प्रोसेसिंग भी नहीं होगी.

2026 में कितने दिन बंद रहेगा शेयर बाजार? (Share Market Holidays 2026)

अगर पूरे साल की बात करें तो 2026 में शेयर बाजार करीब 16 दिन ट्रेडिंग के लिए बंद रहेगा. इसके अलावा हर हफ्ते शनिवार और रविवार को बाजार पहले से ही बंद रहता है. इसलिए ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए हॉलिडे कैलेंडर(Stock market holiday calendar 2026) जानना जरूरी हो जाता है.

आने वाले महीनों में कब-कब बंद रहेगा मार्केट (Stock Market Holidays 2026)

26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के कारण बाजार बंद रहेगा.

मार्च में 3 तारीख को होली और 26 मार्च को राम नवमी पर ट्रेडिंग नहीं होगी.

31 मार्च को महावीर जयंती और 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे पर भी बाजार बंद रहेगा.

इसके बाद 14 अप्रैल को बाबा साहेब आंबेडकर जयंती और 1 मई को महाराष्ट्र दिवस की छुट्टी रहेगी.

28 मई को बकरीद और 26 जून को मुहर्रम के दिन भी NSE और BSE बंद रहेंगे.

सितंबर 14 को गणेश चतुर्थी पर बाजार बंद रहेगा.

अक्टूबर 2 को गांधी जयंती और 20 अक्टूबर को दशहरा की छुट्टी रहेगी.

नवंबर 10 को दिवाली बलिप्रतिपदा और 24 नवंबर को गुरु नानक देव जयंती के दिन ट्रेडिंग नहीं होगी.

इसके बाद 25 दिसंबर को क्रिसमस पर साल की आखिरी बड़ी छुट्टी रहेगी.

अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं या रोज ट्रेडिंग करते हैं, तो स्टॉक मार्केट हॉलिडे की जानकारी पहले से होना बहुत जरूरी है. निवेश या ट्रेडिंग से पहले छुट्टियों की लिस्ट (BSE NSE Holidays List) देख लेना चाहिए. इससे आपका ट्रेडिंग प्लान खराब नहीं होता और आप बिना जल्दबाजी के सही फैसला ले पाते हैं.