विज्ञापन

न्यूजीलैंड से मैच में हारा भारत, लेकिन दामाद केएल राहुल की सेंचुरी पर ससुर सुनील शेट्टी ने यूं दी बधाई

न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे मैच में भारत को 7 विकेट से हराया, जिसमें केएल राहुल की परफॉर्मेंस ने फैंस का दिल जीत लिया.

Read Time: 1 min
Share
न्यूजीलैंड से मैच में हारा भारत, लेकिन दामाद केएल राहुल की सेंचुरी पर ससुर सुनील शेट्टी ने यूं दी बधाई
क्रिकेटर केएल राहुल हैं सुनील शेट्टी के दामाद
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी ने दामाद और क्रिकेटर केएल राहुल की इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड की ओडीआई सीरीज में सेंचुरी पर तारीफ की. गर्वित ससुर सुनील शेट्टी ने कहा कि जहां सब उनके 100 याद रखेंगे. लेकिन वह उनकी इस अचीवमेंट के पीछे कंपोजर को हमेशा याद रखेंगी. इसके साथ ही उन्होंने केएल राहुल का सेंचुरी बनाते हुए एक वीडियो भी शेयर किया, जिस पर फैंस भी क्रिकेटर को बधाई दे रहे हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि 7 विकेट से भारत न्यूजीलैंड से मैच हार गया है. 

सुनील शेट्टी ने की दामाद की तारीफ

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि अथिया शेट्टी और केएल राहुल ने कुछ साल डेटिंग करने के बाद 2019 में अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल किया था. वहीं 23 जनवरी 2023 में कपल ने सुनील शेट्टी के खंडाला वाले फार्महाउस में शादी की थी. जबकि 24 मार्च 2025 में कपल दो साल की शादी के बाद बेटी के पेरेंट्स बने.

बेटी का नाम रखा इवारा

अथिया और राहुल ने कोलाब पोस्ट के साथ बेटी का फोटो शेयर किया, जिसमें वह पापा राहुल की गोद में थीं. कैप्शन में उन्होंने लिखा, हमारी बेबी गर्ल और हमारी सबकुछ. इवारा. भगवान का तोहफा. इसके अलावा नए साल के मौके पर कपल ने अपनी बेटी की झलक भी दिखाई, जिसमें वह समंदर किनारे एन्जॉय करते हुए नजर आ रहे थे.

न्यूजीलैंड से हारा भारत

गौरतलब है कि निरंजन शाह स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे मैच में 7 विकेट से न्यूजीलैंड ने भारत को हरा दिया. भारतीय टीम ने 7 विकेट खोकर 284 रन बनाए. जबकि केएल राहुल ने 92वें गेंदों में 1 छक्के और 11 चौकों के साथ 112 रन की नाबाद पारी खेली. हालांकि न्यूजिलेंड ने 47.3 ओवरों में 3 विकेट खोकर जीत अपने नाम की.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India Vs New Zealand, New Zealand Wins, Odi Series, Suniel Shetty, Kl Rahul
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com