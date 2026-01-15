Bank Holiday Today: आज 15 जनवरी को बैंक खुला है या बंद? घर से निकलने से पहले फटाफट चेक करें RBI हॉलिडे लिस्ट

Bank Holiday on January 15: आज यानी 15 जनवरी को लेकर बहुत से लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि बैंक जाएं या रुक जाएं. कहीं मकर संक्रांति मनाई जा रही है तो कहीं पोंगल का त्योहार है. महाराष्ट्र में चुनाव भी हो रहे हैं. ऐसे में लोग सोच रहे हैं कि कहीं आज बैंक बंद तो नहीं हैं (Is Today Bank Holiday). अगर आपका भी आज बैंक से जुड़ा कोई काम है तो ब्रांच जाने से पहले यह जानना जरूरी हो जाता है कि आपके शहर में आज बैंक खुला रहेगा या नहीं (Banks Open or Not Today).

यहां हम आपको मकर संक्रांति, पोंगल और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बैंक हॉलिडे से जुड़ा पूरा अपडेट देने जा रहे हैं . चलिए जानते हैं...

आज बैंक खुला है या बंद? (Today Bank Holiday)

देश के अलग अलग हिस्सों में मकर संक्रांति (Makar Sankranti Bank Holiday 2026) अलग नाम से मनाई जाती है. कहीं इसे उत्तरायण कहा जाता है तो कहीं पोंगल और कहीं माघ बिहू. इसी वजह से बैंक की छुट्टी (Banks Open or Closed Today) भी हर राज्य में अलग दिन होती है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर महीने राज्यों के हिसाब से बैंक हॉलिडे की लिस्ट (RBI Bank Holiday List) जारी करता है. इसी लिस्ट के आधार पर तय होता है कि किस शहर में बैंक खुले रहेंगे और कहां बंद. तो बैंक जानें से पहले आरबीआई हॉलिडे लिस्ट (RBI Holiday List 2026) देख लें.

आज 15 जनवरी को कहां-कहां बंद रहेंगे बैंक?

आरबीआई की छुट्टी लिस्ट (RBI Holiday Calendar 2026) के मुताबिक, आज यानी गुरुवार 15 जनवरी को कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे. मकर संक्रांति पोंगल और उत्तरायण पुण्यकाल की वजह से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और सिक्किम में बैंकिंग ब्रांच बंद रहेंगी.

महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव (Maharashtra BMC Election) होने की वजह से मुंबई समेत पूरे राज्य में बैंक बंद हैं.वहीं,चेन्नई, बेंगलुरु हैदराबाद और मुंबई जैसे बड़े शहरों में भी आज ब्रांच से जुड़ा काम नहीं हो पाएगा.

पोंगल की वजह से लगातार कई दिन बैंकों की छुट्टी

दक्षिण भारत में पोंगल से जुड़े त्योहार कई दिन चलते हैं और इसका असर बैंकिंग सेवाओं पर भी पड़ता है.

16 जनवरी को तमिलनाडु में तिरुवल्लुवर डे और आंध्र प्रदेश तेलंगाना में कनुमा की वजह से बैंक बंद रहेंगे.

17 जनवरी को तमिलनाडु में उझावर थिरुनल मनाया जाएगा और उस दिन भी बैंक की छुट्टी रहेगी.

यह दिन दूसरा शनिवार भी है इसलिए उस दिन किसी भी ब्रांच में काम नहीं होगा.

इसके बाद 18 जनवरी को रविवार होने की वजह से बैंक पहले से ही बंद रहेंगे.

जनवरी 2026 में आगे कब-कब बंद रहेंगे बैंक?(Bank Holidays in January 2026)

जनवरी में अभी और भी बैंक छुट्टियां हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है.

23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के मौके पर पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में बैंक बंद रहेंगे.

26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है और इस दिन पूरे देश में सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक बंद रहेंगे.

बैंक ब्रांच बंद है तो भी चालू रहेंगी ये सर्विस

बता दें कि बैंक ब्रांच बंद रहने का मतलब यह नहीं है कि सारी सर्विस बंद हो जाती हैं.बैंक की छुट्टी के दिन भी एटीएम से कैश निकाला जा सकता है. यूपीआई नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सामान्य रूप से चलती रहती है. ऑनलाइन पैसे भेजना बिल भरना और बैलेंस चेक जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध रहती हैं.

हालांकि अगर आपको कैश जमा करना चेक से जुड़ा काम या कोई ब्रांच विजिट करनी है तो बेहतर होगा कि बैंक हॉलिडे से पहले ही अपना काम निपटा लें. हर राज्य में छुट्टियां अलग होती हैं इसलिए अपने शहर की बैंक छुट्टी (Bank Holidays 2026) की जानकारी पहले से देख लेना सही है. इससे समय भी बचेगा और बारबार बैंक के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे.