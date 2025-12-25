T20 World Cup 2026 की दूसरी टीम लायक भी नहीं हैं शुभमन गिल? दिग्गज ने नजरअंदाज करके सबको चौंकाया

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है. आगामी टूर्नामेंट के लिए सूर्यकुमार यादव को कप्तान बनाया गया है. जबकि उपकप्तानी की जिम्मेदारी अक्षर पटेल के कंधों पर रखी गई है. टीम के ऐलान से कुछ दिन पहले तक जैसे शुभमन गिल को टीम में लगातार मौके दिए जा रहे थे. उम्मीद जताई जा रही थी कि उन्हें आगामी टूर्नामेंट में मौका मिल सकता है. मगर जब टीम का ऐलान हुआ तो हर कोई हैरान था. क्योंकि टीम से उनका नाम नदारद था. यहीं नहीं भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने टी20 वर्ल्डकप 2026 के लिए एक वैकल्पिक टीम का चुनाव भी किया है. मजेदार बात यह है कि यहां भी उन्हें टीम में मौका नहीं मिला है.

आकाश चोपड़ा ने अपनी टीम में कुल 13 खिलाड़ियों का चुनाव किया है. जहां सलामी बल्लेबाज के तौर पर उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल को शामिल किया है. यहीं नहीं टीम में वैकल्पिक सलामी बल्लेबाज के तौर पर केएल राहुल नजर आ रहे हैं. यहां पर उन्होंने गिल को वैकल्पिक तौर पर भी टीम में जगह नहीं दी है.

मध्य क्रम की जिम्मेदारी पूर्व क्रिकेटर ने श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और जितेश शर्मा जैसे धुरंधरों पर रखी है. टीम में उन्होंने तीन ऑलराउंडर खिलाड़ियों का चुनाव किया है. ये तीनों खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी, क्रुणाल पंड्या और दीपक चाहर हैं.

गेंदबाजी की जिम्मेदारी उन्होंने भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज के कंधों पर रखी है. मुख्य स्पिनर के तौर पर टीम में युजवेंद्र चहल को मौका मिला है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए आकाश चोपड़ा की तरफ से चुनी गई वैकल्पिक भारतीय टीम

ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, जितेश शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, क्रुणाल पंड्या, दीपक चाहर, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और केएल राहुल.

