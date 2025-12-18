10,000 से कम में खरीदें ये धांसू 5G स्मार्टफोन, इस क्रिसमस, न्यू ईयर अपनों को दें खुशियों वाला तोहफा

Best Smartphone Under 10000: क्रिसमस और नए साल की चमक चारों ओर है. अगर आप इस मौके पर अपने दोस्तों या परिवार को कोई शानदार तोहफा देने की सोच रहे हैं, तो एक अच्छा स्मार्टफोन बढ़िया ऑप्शन हो सकता है. बाजार में ऐसे कई स्मार्टफोन हैं, जो 10 हजार कीमत में भी 5G कनेक्टिविटी, दमदार बैटरी और बेहतरीन कैमरा ऑफर करते हैं.
Poco M7 5G
अगर आप गेमिंग या मल्टीटास्किंग फोन लेना चाहते हैं तो Poco M7 5G एक अच्छा विकल्प हो सकता है. इसकी कीमत ₹9,600 से ₹9,999 के बीच में है. फीचर्स की बात करें तो इसमें Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर है जो इस बजट में काफी पावरफुल है. साथ ही इसका 120Hz डिस्प्ले वीडियो देखने और स्क्रॉलिंग को बहुत स्मूथ बनाता है. 5,160mAh की दमदार बैटरी कंपनी इस फोन में दे रही है.
रेडमी A4 5G
रेडमी A4 5G हाल ही में लॉन्च हुआ फोन है और बजट 5G सेगमेंट में बहुत फेमस हो रहा है. इसकी कीमत ₹8,299 है. फीचर्स के तौर पर इसमें Snapdragon 4s Gen 2 चिपसेट है. इसका डिजाइन काफी प्रीमियम लगता है और इसका बड़ा 6.88-इंच डिस्प्ले बच्चों के लिए पढ़ाई और एंटरटेंमेंट के लिए बढ़िया है.
सैमसंग गैलेक्सी M07 / F06 5G
अगर आपके करीबियों को 'सैमसंग' ब्रांड पसंद है, तो ये दोनों फोन शानदार हैं. कीमत ₹6,799 से शुरू होती है. इसके अलावा सैमसंग का यह फोन अपनी लंबी सॉफ्टवेयर सपोर्ट के लिए जाना जाता है. इसमें 90Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले और 50MP का शानदार कैमरा है. साथ ही इसकी IP54 रेटिंग इसे धूल और पानी के छीटों से बचाती है.
मोटो G35 5G
जिन यूजर्स को फोन में फालतू के ऐप्स पसंद नहीं हैं, उनके लिए मोटो का यह फोन बेस्ट है. कीमत 10 हजार से थोड़ी ज्यादा 10,300 रुपये है. इसमें Unisoc T760 प्रोसेसर और 16MP का सेल्फी कैमरा है, जो वीडियो कॉलिंग के लिए बहुत अच्छा है. साथ ही इसमें डॉल्बी एटमॉस (Dolby Atmos) का सपोर्ट मिलता है, जिससे गाने सुनने का अनुभव बेहतर होता है.
लावा Blaze 3 5G
देसी ब्रांड लावा का यह फोन लुक्स के मामले में बहुत आगे है. कीमत ₹9,499 है.इसका बैक पैनल काफी प्रीमियम दिखता है. इसमें 'Vibe Light' फीचर है जो फोटोग्राफी में मदद करता है. स्टोरेज की बात करें तो आमतौर पर इस बजट में यह 128GB स्टोरेज ऑफर करता है.
स्मार्ट खरीदारी के लिए टिप्स
- सेल के दौरान SBI, HDFC या ICICI कार्ड का यूज करके आप इन फोन्स पर ₹500 से ₹1,000 की एक्सट्रा छूट पा सकते हैं.
- अगर आपके पास कोई पुराना फोन है, तो उसे एक्सचेंज करके आप नए फोन की कीमत और कम कर सकते हैं.
- अगर आपको बेहतरीन डिस्प्ले और स्पीड चाहिए तो Poco M7 5G चुनें, और अगर आप लंबे समय तक चलने वाला एक सिंपल फोन चाहते हैं तो Samsung Galaxy M07 एक सेफ ऑप्शन है.
