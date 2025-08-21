श्रेयस अय्यर के पिता का बड़ा बयान, एशिया कप टीम में बेटे के चयन ना होने पर चयनकर्ताओं पर उठाए सवाल

Shreyas Iyer Father Reaction on Asia Cup 2025 Squad: भारतीय क्रिकेट टीम की एशिया कप 2025 टीम का ऐलान हो चुका है, लेकिन इस बार भी मध्यक्रम के भरोसेमंद बल्लेबाज़ श्रेयस अय्यर को जगह नहीं मिली. न सिर्फ 15 सदस्यीय स्क्वाड, बल्कि 5 रिजर्व खिलाड़ियों की सूची में भी उनका नाम नहीं है, लेकिन अब तक टीम चयन को लेकर लगातार चर्चा हो रही है. कई दिग्गज खिलाड़ी इसे लेकर अपनी राय जरूर दे रहे हैं मगर अब जिस खिलाड़ी का चयन ना होने को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है वो हैं श्रेयस अय्यर जो अपने शानदार प्रदर्शन के बावजूद भी टीम में जगह नहीं बना पाए हैं. इसे लेकर उनके पिता ने अब चयनकर्ताओं को लेकर निशाना साधा है. इस फैसले से अय्यर के पिता संतोष अय्यर बेहद नाराज़ नज़र आए और उन्होंने चयनकर्ताओं पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया.

पिता ने जताई नाराजगी

टाइम्स ऑफ इंडिया से एक इंटरव्यू में बात करते हुए श्रेयस के पिता ने कहा, "मुझे नहीं समझ आता कि उसे टीम में आने के लिए और क्या करना होगा. वह लगातार आईपीएल में अच्छा खेल रहा है. दिल्ली कैपिटल्स से लेकर कोलकाता नाइट राइडर्स और अब पंजाब किंग्स तक, उसने शानदार प्रदर्शन किया है. पिछले साल उसने केकेआर को चैंपियन बनाया और इस साल पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाया."

उन्होंने यह भी कहा कि बेटे को कप्तान बनाए जाने की उम्मीद भले ही न हो, लेकिन इतने अच्छे प्रदर्शन के बाद टीम से बाहर रखना समझ से परे है. पिता के मुताबिक, अय्यर बाहर होने पर अपने चेहरे पर कोई ग़ुस्सा या नाराज़गी नहीं दिखाते, लेकिन भीतर से वह स्वाभाविक रूप से निराश ज़रूर होते हैं.

चयनकर्ताओं का पक्ष

चयन समिति प्रमुख अजीत अगरकर पहले ही कह चुके हैं कि अय्यर का टीम में शामिल न होना किसी की गलती नहीं है, बल्कि टीम कॉम्बिनेशन के कारण उन्हें फिलहाल इंतज़ार करना पड़ रहा है.

क्या टीम इंडिया मिस करेगी अय्यर को?

श्रेयस अय्यर का आईपीएल 2025 तक का रिकॉर्ड बताता है कि वह बड़े मैचों में टीम के लिए अहम योगदान देते हैं. ऐसे में सवाल यही है कि क्या एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में भारत ने एक अनुभवी और फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज़ को नज़रअंदाज़ कर दिया है?