मिला गया हिंट, आईपीएल 2025 के लिए इन 5 खिलाड़ियों को रिटेन करने जा रही है KKR

KKR Can Retain These 5 Players For IPL 2025: देश में आईपीएल 2025 को लेकर तैयारी जोरो शोरों पर जारी है. आगामी सीजन के लिए मेगा ऑक्शन होने वाला है. हालांकि, कई टीम के मालिक इस ऑक्शन के पक्ष में नहीं हैं. इसमें केकेआर की टीम भी शामिल है. फ्रेंचाइजी का मानना है कि खिलाड़ियों को तैयार करने में काफी समय लगता है. अगर आगामी सीजन के लिए ऑक्शन होता है तो सभी टीमों को ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को रिटेन करने की सुविधा दी जाए. खैर बीसीसीआई की तरफ से इस मसले पर अबतक कोई अस्पष्ट जवाब सामने नहीं आया है. मगर केकेआर की टीम ने आगामी सीजन के लिए करीब-करीब अपना मूड बना लिया है कि वह किन खिलाड़ियों को रिटेन करने वाली है.

केकेआर की टीम ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट से एक तस्वीर साझा की है. इस तस्वीर में टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर, कैरेबियन ऑलराउंडर आंद्रे रसेल और सुनील नारायण, भारतीय टीम के युवा स्टार रिंकू सिंह और ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क का जीमेल अकाउंट नजर आ रहा है.

पिछले सीजन में इन पांचों खिलाड़ियों ने केकेआर को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. यही वजह है कि केकेआर के इस पोस्ट के बाद फैंस उम्मीद जता रहे हैं कि टीम आगामी सीजन से पूर्व इन पांचों खिलाड़ियों को दोबारा रिटेन कर सकती है.

सवाल यह उठता है कि बीसीसीआई सभी टीमों को ऑक्शन से पहले केवल 4 खिलाड़ियों को ही रिटेन करने की सुविधा प्रदान करती है तो केकेआर की टीम आगामी सीजन के लिए कैसे 5 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई आईपीएल 2025 के लिए सभी टीमों को 6 खिलाड़ियों को रिटेन करने की सुविधा प्रदान कर सकती है. उसी के बाद अपने प्लान के तहत केकेआर ने अपने खिलाड़ियों का नाम साझा किया है.

