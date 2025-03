VIDEO: वरुण चक्रवर्ती ने एलेक्स कैरी को पहले फंसाया, फिर श्रेयस अय्यर ने रॉकेट थ्रो से कर दिया काम तमाम

What A Direct Hit From Shreyas Iyer: ऑस्ट्रेलिया की तरफ से छठवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए एलेक्स कैरी का बल्ला सेमीफाइनल मुकाबले में भारत के खिलाफ खूब चला. मगर मैच के दौरान वह जिस तरीके से रन आउट हुए. उसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि भारत की तरफ से पारी का 48वां ओवर डालने आए हार्दिक पंड्या की पहली गेंद को उन्होंने लेग साइड में धकेलकर सिंगल लेने का प्रयास किया. मगर शार्ट फाइन लेग पर तैनात श्रेयस अय्यर और वरुण चक्रवर्ती की जोड़ी ने गजब की जुगलबंदी दिखाई. चक्रवर्ती पहले गेंद की तरफ बढे. जिसे देख कैरी ने दूसरे रन के लिए दौड़ लगाई. यहां कैरी को दूसरा रन लेते देख चक्रवर्ती पीछे हट गए. इस बीच शार्ट फाइन लेग से एक लंबी दौड़ लगाते हुए श्रेयस अय्यर ने एक रॉकेट थ्रो से स्टंप की गिल्लियां बिखेर दी. नतीजन उन्हें पवेलियन का रुख करना पड़ा.

आउट होने से पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने छठवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 57 गेंदों का सामना किया. इस बीच 107.02 की स्ट्राइक रेट से 61 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से आठ चौके और एक खूबसूरत छक्का निकला. मैच के दौरान वह अपनी टीम के लिए 48वें ओवर में आठवें बल्लेबाज के रूप में आउट हुए.

