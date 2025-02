IND vs PAK: पाकिस्तान की हार के बाद शोएब अख्तर, शोएब मलिक और हफीज के रिएक्शन ने क्रिकेट जगत को चौंकाया, वीडियो वायरल

Shoaib Malik, Shoaib Akhtar and Hafeez Reaction After IND beat PAK: आईसीसी टूर्नामेंटों में पाकिस्तान पर कहर साबित होने वाले विराट कोहली (Virat Kohli Century vs PAK) ने एक बार फिर इतिहास को दोहराते हुए नाबाद शतक के साथ भारत को छह विकेट से जीत दिलाकर चैम्पियंस ट्रॉफी (Champions Trophy Points table After IND vs PAK Match) के सेमीफाइनल में पहुंचा दिया. भारत की जीत तो दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ हो गई थी लेकिन कशमकश यह थी कि कोहली का शतक बनेगा या नहीं और फिर आधुनिक क्रिकेट के इस महानायक ने न सिर्फ चौके के साथ 51वां वनडे शतक पूरा किया बल्कि फॉर्म में लौटकर विरोधी टीमों के लिये खतरे की घंटी बजा दी.

हार के बाद कुछ यूं शोएब मालिक ने दर्द किया बयां

भारत के खिलाफ 6 विकेट के मिली करारी हार के बाद शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar on PAK Lose vs IND) ने जब शोएब मलिक (Shoaib Malik Reaction on Pakistan Lose vs India in CT 2025) से पूछा कि इस हार पर आप क्या कहेंगे तो शोएब मलिक ने बहुत ही चर्चित गाने से अपने दर्द को बयां किया, मलिक ने दिल के अरमान आंसुओं में बह गए गाने को गाकर अपनी निराशा जताई और मोहम्मद हाफीज (Mohammad Hafeez Reaction on PAK Lose vs IND) भी इसी लाइन को दोहराते हुए नज़र आए.

इससे पहले जीत के लिये 242 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत को 42वें ओवर के बाद चार रन की जरूरत थी. खुशदिल शाह के ओवर में विराट ने पहली गेंद पर एक रन लिया और फिर अक्षर पटेल ने दूसरी गेंद पर एक रन लिया. अब भारत को जीत के लिये दो रन और विराट को शतक (Virat Kohli Century vs PAK) के लिये चार रन चाहिये थे . तीसरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर में चौका जड़ने के साथ कोहली के चेहरे पर इत्मीनान की मुस्कान आई.

इसके साथ ही टीवी पर नजरें गड़ाये बैठे करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमी भी खुशी से झूम उठे. लगातार एक तरह से आउट होने, स्पिन के खिलाफ असहज होने और बड़ी पारी नहीं खेल पाने की कई चुनौतियों से उबरते हुए कोहली ने पुराने फॉर्म के दीदार कराये. इस जीत के साथ भारत ग्रुप ए में चार अंक लेकर शीर्ष पर पहुंच गया और सेमीफाइनल में प्रवेश तय कर लिया.

(IANS इनपुट के साथ)