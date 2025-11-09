विज्ञापन
Shoaib Akhtar big Prediction On Saim Ayub : शोएब अख्तर ने उस बल्लेबाज के बारे में बात की है जिसके खेल को देखकर उन्हें लगता है कि यह खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट में कमाल का परफॉर्मेंस करेगा.

‘तीनों फॉर्मेट के बनेंगे महान खिलाड़ी’, शोएब अख्तर ने विश्व क्रिकेट के इस खिलाडी को लेकर की भविष्यवाणी
Shoaib Akhtar react On Saim Ayub, अख्तर का बड़ा बयान
  • पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने सैम अयूब को तीनों फॉर्मेट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी बताया है
  • अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ ने सैम अयूब पर पूरा भरोसा किया और उसे तैयार किया है
  • सैम अयूब को ज्यादा मौके मिले और उसने उन अवसरों का भरपूर फायदा उठाकर अपनी प्रतिभा साबित की है
Shoaib Akhtar On Saim Ayub: पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज गेंदबाज शोएब अख्तर ने पाकिस्तानी ओपनर सैम अयूब को लेकर बड़ा बयान दिया है. सैम अयूब को लेकर अख्तर ने कहा है कि यह खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकता है. अख्तर ने सैम अयूब को लेकर पाकिस्तानी स्पोर्ट्स चैनल PTV Sports पर बात करते हुए कहा, "सैम अयूब के रूप में पाकिस्तान को बड़ा खिलाड़ी मिला है." अख्तर के बयान ने फैन्स के बीच हलचल मचा दी है. 

सैम अयूब बन सकते हैं तीनों फॉर्मेट के महान खिलाड़ी

'रावलपिंडी एक्सप्रेस' के नाम से विख्यात अख्तर ने कहा, "सैम अयूब के रूप में पाकिस्तान को बड़ा खिलाड़ी मिला है. इसका पूरा श्रेय पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को जाता है. उन्होंने सैम अयूब पर भरोसा किया. कोच और बोर्ड ने मिलकर सैम अयूब को तैयार किया है. सैम अयूब को ज्यादा मौके मिले, इसका फायदा उसने उठाया है. जिसको स्टार बनना होता है, उसके लिए रास्ते खुल जाते हैं. जिसको वहां पहुंचना होता है, किस्मत वहां पहुंचा देती है". 

अख्तर ने आगे ये भी बताया है कि "वह तीनों फॉर्मेट का खिलाड़ी है. पाकिस्तान का अगला स्टार है".  बता दें कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में सैम अयूब ने 77 रन की पारी खेली और पाकिस्तान को 7 विकेट से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में सैम अयूब  ने तीन मैच में 169 रन बनाए, वनडे सीरीज में अयूब के नाम दो अर्धशतक शामिल रहे. पाकिस्तान ने वनडे सीरीज 2-1 से जीत लिया. आखिरी वनडे मैच पाकिस्तान ने 7 विकेट से जीता था. 

साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में सैम ने 39 रन की पारी खेली थी तो वहीं, दूसरे वनडे में 53 रन बनाए थे. तीसरे वनडे में अयूब ने 77 रन की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई थी. इतना ही नहीं टी-20 सीरीज में भी सैम ने अच्छी बल्लेबाजी की थी और तीन मैच में कुल 108 रन बनाए थे. टी-20 सीरीज में सैम अयूब सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने थे. टी-20 सीरीज भी पाकिस्तान ने 2-1 से जीता था. 

