IND(W) vs AUS(W): एशले गार्डनर की भारतीय बल्लेबाजों ने की खूब धुलाई, दर्ज हो गया अनचाहा शर्मनाक रिकॉर्ड

Ashleigh Gardner, India Women vs Australia Women: एशले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की तरफ से महिला वनडे के एक मैच में सर्वाधिक रन खर्च करने वाली पहली क्रिकेटर बन गई हैं.

IND(W) vs AUS(W): एशले गार्डनर की भारतीय बल्लेबाजों ने की खूब धुलाई, दर्ज हो गया अनचाहा शर्मनाक रिकॉर्ड
Ashleigh Gardner
  • ऑस्ट्रेलिया और भारत महिला क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का अंतिम मुकाबला दिल्ली में खेला गया
  • एशले गार्डनर ने एक मैच में 80 रन खर्च कर AUSW टीम में सर्वाधिक रन खर्च करने का नकारात्मक रिकॉर्ड बनाया
  • गार्डनर ने आठ ओवरों में 10.00 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करते हुए केवल एक विकेट हासिल किया था
Ashleigh Gardner, India Women vs Australia Women: भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के बीच खेले गए तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला 20 सितंबर 2025 को दिल्ली में खेला गया. जहां ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम को जरूर जीत मिली. मगर उनकी स्टार ऑलराउंडर एशले गार्डनर (Ashleigh Gardner) के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. वह ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की तरफ से महिला वनडे क्रिकेट के एक मैच में सर्वाधिक रन खर्च करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं. उनसे पहले यह अनचाहा शर्मनाक रिकॉर्ड शेली नित्शके (Shelley Nitschke) के नाम दर्ज था. जिन्होंने अपनी टीम की तरफ से एक मुकाबले में 74 रन लुटा डाले थे. मगर पिछले मुकाबले में भारतीय महिला टीम के खिलाफ 80 रन खर्च करते हुए गार्डनर ने नित्शके को भी पीछे छोड़ दिया है.

महज एक विकेट चटका पाईं एशले गार्डनर

एशले गार्डनर के खराब प्रदर्शन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले मुकाबले में उन्होंने अपनी टीम की तरफ से कुल आठ ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 10.00 की इकोनॉमी से उन्होंने 80 रन लुटा डाले. इस दौरान उन्हें महज एक सफलता हाथ लगी. अरुंधति रेड्डी (10) को उन्होंने एलबीडब्ल्यू करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया. 

भारतीय महिला टीम को मिली शिकस्त 

बात करें मैच के परिणाम के बारे में तो दिल्ली में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम 47.5 ओवरों में अपने सभी विकेट खोते हुए 412 रन बनाने में कामयाब हुई थी. बेथ मूनी (138) ने शतक लगाया, जबकि जॉर्जिया वॉल (81) और एलिसे पेरी (68) अर्धशतक लगाने में कामयाब रही. 

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 413 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय महिला टीम 47 ओवरों में 369 रनों पर ढेर हो गई. मधाना ने पारी का आगाज करते हुए 63 गेंदों में 125 रनों का योगदान दिया, जबकि दीप्ति शर्मा (72) और कैप्टन हरमनप्रीत कौर (52) अर्धशतक लगाने में कामयाब रहीं. हालांकि, इसके बावजूद टीम को 43 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा.  

