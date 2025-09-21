कौन है वो भारतीय गेंदबाज, जिसको नहीं समझ पा रहे हैं पाकिस्तानी बल्लेबाज? दहशत में है पूरी टीम

Kuldeep Yadav, India vs Pakistan Super Fours: एशिया कप 2025 का खुमार क्रिकेट प्रेमियों के सिर पर छाया हुआ है. एक रोमांचक मुकाबले में आज (21 सितंबर) फिर से भारत और पाकिस्तान की टीम आमने-सामने होने वाली है. दोनों टीमों के बीच यह रोमांचक मुकाबला दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच के दौरान सबकी निगाहें भारतीय टीम के स्टार 'चाइनामैन' स्पिनर कुलदीप यादव के ऊपर टिकी रहेंगी. क्योंकि लीग चरण में जब भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत हुई थी. उस दौरान कुलदीप ने विपक्षी टीम को झकझोर कर रख दिया था. इस मुकाबले में उन्होंने कुल चार ओवरों का स्पेल डालते हुए महज 18 रन खर्च कर तीन विकेट चटकाए थे. ऐसे में जब वह फिर से मैदान में उतरेंगे. उस दौरान विपक्षी टीम उनके सामने संभलकर खेलने की कोशिश करेगी. वहीं भारतीय टीम को आस रहेगी कि पिछले मुकाबले की तरह ही इस बार भी वह शानदार गेंदबाजी करें.

कुलदीप यादव की फिरकी को नहीं पढ़ पा रहे हैं पाक बल्लेबाज

पिछली बार जब भारत और पाकिस्तान की टीम दुबई में आमने सामने हुई थी. उस दौरान विपक्षी टीम के बल्लेबाज कुलदीप की कलाइयों को पढ़ने में पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुए थे. उस दौरान कुलदीप की कौन सी गेंद अंदर आएगी और कौन सी बाहर जाएगी. यह पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए एक अबूझ पहेली बन गई थी.

एशिया कप 2025 में कुलदीप यादव का प्रदर्शन

टूर्नामेंट के 13 मुकाबले बीत जाने के बाद कुलदीप यादव एशिया कप 2025 में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले दूसरे गेंदबाज हैं. खबर लिखे जाने तक एशिया कप के 17वें सीजन में उन्होंने कुल तीन मैच खेले हैं. इस बीच उनको तीन पारियों में आठ सफलता हासिल हुई है. UAE के खिलाफ चार, पाकिस्तान के खिलाफ तीन और ओमान के खिलाफ उन्होंने एक सफलता प्राप्त की है.

जुनैद सिद्दीकी ने चटकाए हैं सर्वाधिक विकेट

खबर लिखे जाने तक एशिया कप 2025 में सर्वाधिक विकेट चटकाने का रिकॉर्ड UAE के गेंदबाज जुनैद सिद्दीकी के नाम दर्ज है. 32 वर्षीय क्रिकेटर ने अपनी टीम की तरफ से शिरकत करते हुए तीन मैच की तीन पारियों में नौ सफलता प्राप्त की है.

