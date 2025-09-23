विज्ञापन

फिल्मी पर्दे के विलेन ने हीरो को बनाया अपना दामाद, देखें प्रेम चोपड़ा के छोटे दामाद की 10 तस्वीरें

प्रेम चोपड़ा के पिता चाहते थे कि बेटा डॉक्टर या कोई सरकारी अधिकारी बने लेकिन प्रेम नौकरी के लिए मुंबई आ गए और खर्च चलाने के लिए अखबार मैं नौकरी करने लगे.

Read Time: 3 mins
Share
फिल्मी पर्दे के विलेन ने हीरो को बनाया अपना दामाद, देखें प्रेम चोपड़ा के छोटे दामाद की 10 तस्वीरें
प्रेम चोपड़ा के दामाद को जानते हैं ?
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में कई ऐसे कलाकार हैं, जो बनना तो कुछ और चाहते थे, लेकिन किस्मत ने उनके लिए इंडस्ट्री का दरवाजा खोल दिया. ऐसे ही दो सितारे हैं प्रेम चोपड़ा और डॉ.पलाश सेन जिनकी जिंदगी एक अजनबी मोड़ ने बदल दी. कभी डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करने का सपना देखने वाले पलाश सेन अचानक माइक थामकर गायक बन गए, वहीं मामूली नौकरी से घर का गुजारा करने वाले प्रेम चोपड़ा भी फिल्मों में दिखने लग गए.

प्रेम चोपड़ा की कहानी

प्रेम चोपड़ा का जन्म 23 सितंबर 1935 को हुआ था. वे लाहौर में पैदा हुए थे, लेकिन भारत-पाकिस्तान विभाजन के बाद उनका परिवार शिमला आ गया. शिमला में ही उन्होंने पढ़ाई की और पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया. उनके पिता की ख्वाहिश थी कि बेटा डॉक्टर बने या फिर कोई सरकारी अधिकारी, लेकिन प्रेम की दिलचस्पी रंगमंच में थी. वे थिएटर करने लगे और फिर नौकरी की तलाश में मुंबई आ गए. यहां रहकर उन्होंने एक अखबार में काम शुरू किया ताकि घर का गुजारा चलता रहे.

एक दिन लोकल ट्रेन में सफर करते वक्त एक अजनबी ने उनसे पूछा, "फिल्म में काम करोगे?" तो प्रेम ने बिना सोचे 'हां' कर दी. उसी अजनबी के जरिए उन्हें पंजाबी फिल्म 'चौधरी करनैल सिंह' में काम करने का मौका मिला और यहीं से उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई. यह फिल्म हिट रही और इसके बाद प्रेम चोपड़ा को हिंदी फिल्मों में छोटे-मोटे रोल मिलने लगे.

साल 1964 में आई फिल्म 'वो कौन थी?' उनके करियर का टर्निंग प्वाइंट साबित हुई, जिसमें उन्होंने खलनायक का किरदार निभाया. इसके बाद वे बॉलीवुड के सबसे खूंखार विलेन बन गए. उनका डायलॉग 'प्रेम नाम है मेरा… प्रेम चोपड़ा' आज भी सिनेमा प्रेमियों की जुबां पर रहता है. उन्होंने करीब 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें 'शहीद', 'बॉबी', 'दूसरा आदमी', 'गुप्त', और 'कोई मिल गया' जैसी फिल्में शामिल हैं. उन्होंने कई हीरो वाले रोल भी किए, लेकिन दर्शकों ने उन्हें विलेन के रूप में ज्यादा पसंद किया.

लंबे फिल्मी करियर में उन्होंने कई अवॉर्ड्स जीते और अपने अभिनय से हर पीढ़ी को प्रभावित किया. वह 89 साल की उम्र में भी सिनेमा से जुड़े हुए हैं. हाल ही में वह आर्यन खान द्वारा निर्देशित सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में नजर आए.

पर्सनल लाइफ 

प्रेम चोपड़ा ने साल 1969 में उमा मल्होत्रा से शादी की और उन्हीं के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं. उनके तीन बेटियां प्रेरणा, पुनीता और रकिता चोपड़ा हैं. प्रेरणा के पति एक्टर शरमन जोशी हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Prem Chopra, Raj Kapoor, Sharman Joshi, Bollywood News, Entertainment News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com