शिवम दुबे नहीं बल्कि इस खिलाड़ी को मिलना चाहिए T20 वर्ल्ड कप में भारतीय XI में जगह, पूर्व भारतीय दिग्गज ने कहा

Indian team for T20 World cup

Varun Aaron on Shivam Dube vs Rinku Singh: टी-20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2024) के लिए भारतीय टीम का चयन जल्द होने वाला है. उम्मीद की जा रही है कि शिवम दुबे और रिंकू सिंह (Shivam Dube vs Rinku Singh for T20 World Cup 2024) दोनों को 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया जाएगा. दोनों खिलाड़ियों ने अपने परफॉर्मेंस से खुद को साबित किया है. ऐसे में यकीनन उम्मीद है कि चयनकर्ता दोनों को जगह देंगे. वहीं, टीम के चयन के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि क्या दोनों खिलाड़ियों को प्लेइंग इलेवन में भी जगह मिलेगी. इसको लेकर अभी से बहस तेज हो गई है. वहीं, भारत के पूर्व गेंदबाज वरुण आरोन इस मुद्दे पर अपनी राय दी है.