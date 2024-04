PAK vs NZ: बाबर आजम ने T20I में तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा कमाल कर विश्व क्रिकेट में मचाई सनसनी

बाबर के नाम अब T20I में कुल 409 चौके लगाने का कमाल दर्ज है. वहीं, पॉल स्टर्लिंग ने अपने टी20 करियर में कुल 407 चौके लगाए थे. (Babar Azam Records for T20I Matches) . वहीं, बात करें टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा चौका लगाने के बारे में तो कोहली ने अबतक अपने करियर में 361 चौके लगाए हैं. रोहित शर्मा ने 359 चौके T20I में लगाने में सफल रहे हैं. यानी बाबर इन सभी दिग्गज बल्लेबाजों से काफी आगे निकल गए हैं. ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर ने टी-20 इंटरनेशनल में 320 चौके लगाए हैं.

टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाज ( Most fours in T20I career)

बाबर आजम- 409 चौका

पॉल स्टर्लिंग- 407 चौका

विराट कोहली- 361 चौका

रोहित शर्मा-359 चौका

डेविड वॉर्नर- 320 चौका

इसके अलावा बाबर आजम ने टी-20 इंटरनेशनल में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा जीत हासिल करने का कमाल भी कर दिखाया है. बतौर कप्तान बाबर ने अपनी कप्तानी में पाकिस्तान को 44 मैचों में जीत दिलाई है.

T20I मैचों में बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा जीत (Most wins as captain in Men's T20Is.)

44 जीत - बाबर आज़म

44 जीत - ब्रायन मसाबा

42 जीत - इयोन मोर्गन

42 जीत - अशगर अफ़गान

मैच की बात करें तो पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की थी और 5 विकेट खोकर 178 रन 20 ओवर में बनाए थे, जिसके बाद न्यूजीलैंड ने 19.2 ओवर में 169 रन बनाए. इस तरह से पाकिस्तान 9 रन से पांचवां टी-20 मैच जीतने में सफल हो गई.

कोहली का रिकॉर्ड निशाने पर अब (Babar Azam vs Virat Kohli in T20I, Most 50s in T20I)

वहीं, बाबर अब टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा अर्धशतक जमाने के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. बाबर ने अबतक कुल 34 अर्धशतक जमाए हैं. कोहली ने 27 अर्धशतक टी-20 इंटरनेशनल में लगाने का कमाल कर दिखाया है. रोहित ने टी-20 इंटरनेशनल में अबतक कुल 29 अर्धशतक जमाए हैं.