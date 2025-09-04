Shikhar Dhawan Net Worth: इंडिया ही नहीं ऑस्ट्रेलिया में भी है 'गब्बर' का घर, जानें कितने अमीर हैं धवन

Shikhar Dhawan Net Worth: क्रिकेट के गलियारों से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन को अवैध सट्टेबाजी ऐप्लीकेशन को बढ़ावा देने से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की तरफ से तलब किया गया है. अधिकारियों के मुताबिक यह जांच 1xBet से संबंधित है, जो कि एक ऑनलाइन सट्टेबाजी मंच है और कथित तौर पर धन शोधन के लिए जांच के दायरे में है.

इस मामले के सामने आने के बाद धवन सुर्खियों में आ गए हैं. लोग स्टार क्रिकेटर से जुड़ी हर बातों को जानना चाहते हैं. अगर आप भी 'गब्बर' के फैन हैं तो बता दें कि धवन इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और अब आईपीएल में भी नजर नहीं आते हैं. हाल ही में उन्हें संपन्न हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स क्रिकेट 2025 में शिरकत करते हुए देखा गया था.

39 वर्षीय क्रिकेटर ने जरूर इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. मगर अब भी वह लीग क्रिकेट और विज्ञापनों से मोटी कमाई करते हैं. उनकी नेटवर्थ करीब 125 करोड़ के आस पास है. धवन एंडोर्समेंट से हर महीने लाखों की कमाई करते हैं. 'गब्बर' का मकान केवल भारत ही नहीं ऑस्ट्रेलिया में भी है. इसके अलावा उन्होंने कई बड़ी-बड़ी कंपनियों में इंवेस्ट किया है.

धवन ने इतनी बड़ी संपत्ति अपने खेल और मेहनत के दम पर बनाई है. खेल के दिनों में उन्हें बीसीसीआई की तरफ से ग्रेड ए कॉन्ट्रेक्ट में शामिल किया गया था. जहां उन्हें बोर्ड की तरफ से पांच करोड़ सालाना प्राप्त होते था.

इसके अलावा एक टेस्ट मैच खेलने का उन्हें 15 लाख रुपये मिलता था. वहीं वनडे और टी20 के क्रमश: एक-एक मैच खेलने पर उन्हें छह और पांच लाख रुपये की फीस मिलती थी. इसके अलावा विज्ञापनों से भी उन्होंने काफी धन अर्जित किए.

'गब्बर' ने 2015 में खरीदा था ऑस्ट्रेलिया में घर

शिखर धवन ने साल 2015 में करीब 730,000 डॉलर खर्च करते हुए एक आलीशान मकान ऑस्ट्रेलिया में खरीदा था. भारतीय रुपयों में देखें तो यह धनराशि लगभग सात करोड़ के आस पास आती है.

