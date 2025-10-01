'बिस्मिल की महफिल' इंडिया टूर 2025 की धूम, देशभर में गूंजेगा सूफी संगीत- पढ़ें डिटेल्स

भारत के लोकप्रिय सूफी कलाकार बिस्मिल अब अपनी बहुप्रशंसित प्रस्तुति ‘बिस्मिल की महफिल' के साथ देशव्यापी टूर पर निकलने जा रहे हैं. इस भव्य संगीतमय यात्रा की घोषणा खुद बिस्मिल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर की, जबकि इसे आयोजित करने की जिम्मेदारी योर्ज इवेंटफुली ने संभाली है. सूफी संगीत की दुनिया में अपनी आत्मीय गायकी और दिलों को जोड़ने की अद्वितीय क्षमता के लिए पहचाने जाने वाले बिस्मिल ने कहा कि यह टूर सिर्फ संगीत का आयोजन नहीं होगा, बल्कि रूह और भक्ति का संगम पेश करेगा. उन्होंने कहा, "सूफी संगीत केवल सुरों का मेल नहीं है, यह दिलों और आत्मा को जोड़ने का ज़रिया है. इस टूर के जरिए मैं चाहूंगा कि दर्शक भावनाओं की उस दुनिया में जाएं, जहां सीमाएं मायने नहीं रखतीं".

टूर की शुरुआत पुणे से होगी, जिसके बाद नासिक और बरेली में प्रस्तुतियां दी जाएंगी. इसके बाद यह सफर सूरत, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, लुधियाना और अहमदाबाद तक पहुंचेगा. राजधानी दिल्ली भी इस महफिल की मेजबानी करेगी. खास बात यह है कि इस सूफी टूर का समापन नए साल की पूर्व संध्या पर देशभर के अलग-अलग शहरों में होने वाले शानदार आयोजनों के साथ किया जाएगा.

आयोजक योर्ज इवेंटफुली का कहना है कि यह कॉन्सर्ट केवल संगीत का कार्यक्रम नहीं बल्कि सूफी संगीत की असली आत्मा का उत्सव होगा. हर शहर में इस महफिल को अलग रंग और संस्कृति के साथ जोड़ा जाएगा. चाहे अहमदाबाद की ऊर्जा हो, दिल्ली का ऐतिहासिक आकर्षण, लखनऊ की सूफियाना फिजा या कोलकाता की उत्सवी रौनक- हर जगह दर्शकों को अनोखा अनुभव मिलने वाला है.

‘बिस्मिल की महफिल इंडिया टूर 2025' इस साल के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजनों में गिना जा रहा है. माना जा रहा है कि इसमें हर वर्ग और हर उम्र के दर्शक शामिल होकर सूफी संगीत के जादू में डूबने के लिए तैयार हैं.

