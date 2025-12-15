बॉलीवुड में नए 'गब्बर' की होगी एंट्री, जल्द फिल्मों में नजर आ सकते हैं शिखर धवन, खुद किया खुलासा

Shikhar Dhawan interview with NDTV: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन 'गब्बर' नाम से बेहद लोकप्रिय हैं. धवन ने अपनी आत्मकथा 'द वन: क्रिकेट, माय लाइफ एंड मोर' के लॉन्च पर NDTV से खास बातचीत में इच्छा जताई है कि वो आने वाले समय में एक्टर के तौर पर भी बॉलीवुड में काम कर सकते हैं. बता दें कि धवन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और लगातार रील्स बनाते रहते हैं.

बॉलीवुड में करना चाहते हैं काम

इस बारे में बात करते हुए धवन ने बॉलीवुड में जाने को लेकर सवाल किया गया तो गब्बर ने रिएक्ट किया और कहा कि, आगे क्या होगा, मैं अभी नहीं बता सकता हूं लेकिन मुझे मौका मिलेगा तो जरूर एंटरटेनमेंट में जाना चाहूंगा और फिल्मों में काम करना चाहूंगा. धवन ने कहा, “मस्ती चलती रहनी चाहिए.. यह मेरे स्वभाव का हिस्सा है. मुझे यह करना अच्छा लगता है और लोगों को खुश करना भी पसंद है. ”

धवन रहे हैं भारत के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज

धवन ने 2010 में भारतीय टीम के लिए डेब्यू किया था, अपने आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर धवन को आईसीसी और एसीसी इवेंट में बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने देश के लिए कई यादगार पारियां खेली हैं. भारत को 2013 चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब दिलाने में धवन की अहम भूमिका रही थी और वह प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे. धवन को भारतीय टीम की कप्तानी का मौका भी मिला है. धवन की कप्तानी में वनडे और टी20 मिलाकर भारतीय टीम ने 15 मैच खेले हैं, जिसमें 12 मैचों में भारत को जीत और 3 में हार मिली है.

शिखर धवन भारतीय वनडे क्रिकेट इतिहास के सफलतम सलामी बल्लेबाजों में से एक रहे हैं. धवन ने 167 वनडे में 17 शतक और 39 अर्धशतक की मदद से 6,793 रन बनाए हैं। 34 टेस्ट में 7 शतक की मदद से 2,315 और 68 टी20 में 11 अर्धशतक की मदद से 1,759 रन उन्होंने बनाए हैं. धवन का आईपीएल में भी शानदार करियर रहा है। वह लीग के इतिहास में विराट और रोहित के बाद तीसरे सफल बल्लेबाज हैं. धवन ने 2008 से 2024 के बीच 222 मैचों में 2 शतक और 51 अर्धशतक की मदद से 6,769 रन बनाए हैं.