Exclusive: 'गर्लफ्रेंड के साथ सिलेक्टर ने देख लिया था, भुगतना पड़ा इसका परिणाम', शिखर धवन ने खोला राज

Shikhar Dhawan: शिखर धवन ने अपनी आत्मकथा 'द वन: क्रिकेट, माय लाइफ एंड मोर' के लॉन्च पर NDTV से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बात की और कई सारे खुलासे भी किए हैं. धवन ने बातचीत में उस घटना को भी याद किया जब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अपनी ब्रिटिश गर्लफ्रेंड के साथ हाथ में हाथ डालकर हॉटल लॉबी में घूम रहे थे. उस समय चयनकर्ताओं ने उन्हें देख लिया खा जिसके बाद उन्हें इसका परिणाम भी भुगतना पड़ा था. धवन ने अपनी किताब में ईमानदारी से उन पलों को लेकर बात की उन्होंने ये भी कहा कि, "इस घटना के बाद उनके प्रदर्शन में गिरावट आई और उनके करियर पर असर पड़ा". धवन ने कहा, "मैं युवा था, मैंने एक लड़की से मुलाकात की, उसके साथ घूमा, और इसके परिणाम हुए."

धवन ने अपनी आत्मकथा 'द वन: क्रिकेट, माय लाइफ एंड मोर' के लॉन्च पर इस घटना को लेकर कहा, "ऑस्ट्रेलिया में हुआ था यह, मैं एयरपोर्ट पर था तो वहां मैं एक लड़की से मिला था. ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर मैं उसके साथ घूम भी रहा था. उस समय यंग था मैं, जवानी में ऐसी चीजें होती है. ऐसी घटना का जिक्र मैंने इसलिए किया है कि दूसरे युवा इससे सीख सकें"

धवन ने आगे कहा कि, "इस घटना से मेरे करियर में इसका प्रभाव पड़ा था. मैं अपने करियर में एक- दो साल पीछे हो गया था. इसलिए मैं अपनी किताब में यह स्टोरी बताई थी.'

वहीं, आत्मकथा 'द वन: क्रिकेट, माय लाइफ एंड मोर' में इस घटना का जिक्र है किताब के अनुसार धवन लिखते हैं. "एक शाम, जब मैं अपनी ब्रिटिश गर्लफ्रेंड एलेन के साथ डिनर के लिए जा रहा था, तो उसके आने की खबर टूर पर पूरी टीम में आग की तरह फैल गई. एक सीनियर नेशनल सिलेक्टर, जो हमारे साथ टूर पर थे, उन्होंने हमें लॉबी में हाथ पकड़े हुए चलते हुए देख लिया. मुझे तो यह ख्याल भी नहीं आया कि मुझे उसका हाथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए यह कोई गुनाह नहीं था. इस बात की पूरी संभावना थी कि अगर मैंने उस ऑस्ट्रेलिया टूर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन किया होता, तो मैं सीनियर भारतीय टीम में शामिल हो जाता, लेकिन मेरा प्रदर्शन लगातार गिरता गया"

इसके अलावा अब धवन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और लगातार रील्स बनाते रहते हैं. इस बारे में बात करते हुए धवन ने कहा, “मस्ती चलती रहनी चाहिए.. यह मेरे स्वभाव का हिस्सा है. मुझे यह करना अच्छा लगता है और लोगों को खुश करना भी पसंद है. ”

फुल-टाइम कंटेंट क्रिएटर के रूप में अपनी दूसरी पारी शुरू करने को लेकर धवन ने कहा, “यह मेरे स्वभाव का हिस्सा है. मुझे यह करना अच्छा लगता है और लोगों को खुश करना भी पसंद है, वहां व्यूज करोड़ों में आते हैं."

