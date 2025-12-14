Exclusive: शिखर धवन ने विराट कोहली को लेकर की बड़ी भविष्यवाणी, आत्मकथा में किये कई खुलासे

शिखर धवन ने अपनी आत्मकथा 'द वन: क्रिकेट, माय लाइफ एंड मोर' के लॉन्च पर कहा, "कोहली को 100 शतक बनाने चाहिए, अगर उनके दिल में हौसला है". धवन ने कोहली की फिटनेस, अनुशासन और उत्साह की प्रशंसा की. उन्होंने कहा, "यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनके दिल में कितना उत्साह बचा हुआ है."
टीम इंडिया को दीं शुभकामनाएं
शिखर धवन ने आने वाले टी-20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया को शुभकामनाएं भी दीं. अपनी इस किताब में उन्होंने खुलकर अपने सभी पहलुओं के बारे में लिखा है. उन्होंने यह भी कहा कि क्रिकेट में या उनके करियर में जो कुछ भी हुआ उन्हें किसी बात का गम नहीं है.
बताया, क्यों लिखी आत्मकथा
लेकिन शिखर ने यह भी साफ किया, " मैंने यह बातें किताब में इसलिए लिखी है ताकि युवा इससे सीख सकें. मुझे इसका या किसी बात का गम नहीं है तब मैं युवा था. "
रिटायरमेंट के बाद कैसा है जीवन?
धवन ने अपने रिटायरमेंट के बाद के जीवन के बारे में भी बात की, जहां वे एक कंटेंट क्रिएटर के रूप में काम कर रहे हैं और उनके रील्स को 20-50 मिलियन व्यूज मिलते हैं. उन्होंने कहा, "फन होना चाहिए, यह मेरे स्वभाव का हिस्सा है."
शिखर ने अपने बॉलीवुड में जाने को लेकर भी कोई हिचक नहीं दिखाई. उन्होंने कहा कि मैं यह महसूस किया है कि लोग मुझ में यह कंटेंट देखते हैं हंसते हैं और खुश होते हैं. वह कहते हैं, "मुझे मौका मिला तो क्यों नहीं मैं जरूर फिल्में जाना चाहूंगा. "
