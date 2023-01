Video: विराट ने मंत्र बताया और आखिरी ओवर में यॉर्कर गेंद डालकर शार्दुल ने कर दिया कमाल

Shardul Thakur Yorker:आखिरी ओवर में शार्दुल ने कर दिया कमाल

Shardul Thakur Last Over Yorker vs Nz: हैदराबाद में बुधवार को खेले गए पहले वनडे में शुभमन गिल (Shubman Gill Double Century) के दोहरे शतक की बदौलत भारत ने न्यूजीलैंड को 12 रनों से हरा दिया. गिल, जो एक दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बने. गिल ने 149 गेंदों की पारी में 208 रन बनाए 19 चौकों और नौ छक्के लगाए. गिल ने अपनी पारी की बदौलत टीम को 349-8 के शानदार स्कोर तक पहुंचने में मदद की. जवाब में, माइकल ब्रेसवेल ने अंतिम ओवर में विकेट गिरने से पहले 78 गेंदों में 140 रन बनाए, उन्हें शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur Last Over Yorker) ने एलबीडब्ल्यू (Lbw) आउट कर दिया.