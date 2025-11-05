विज्ञापन
IND vs AUS: अभिषेक शर्मा नहीं, शेन वॉटसन ने इस भारतीय खिलाड़ी को बताया 'बेहद प्रतिभाशाली' बल्लेबाज

Shane Watson Picks Most Talented Indian Batsman IND vs AUS: शेन वॉटसन ने कहा,भारतीय टीम का यहां आना, गोल्ड कोस्ट को इस स्तर का मैच देखने का मौका मिलना, गोल्ड कोस्ट समुदाय के लिए बहुत खास बात है.

  • शेन वॉटसन ने भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल की तकनीक और प्रतिभा की प्रशंसा की है।
  • गिल को विभिन्न क्रिकेट प्रारूपों में जल्दी ढलने की क्षमता रखते हुए भविष्य में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई.
  • गिल का टी20ई. क्रिकेट में वापसी के बाद प्रदर्शन कमजोर रहा है, जिसमें दस पारियों में केवल 170 रन बने हैं.
Shane Watson Picks Most Talented Indian Batsman IND vs AUS: पूर्व दिग्गज बल्लेबाज शेन वॉटसन ने भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल की बल्लेबाजी में निरंतरता बनाए रखने के लिए उनकी प्रशंसा की और कहा कि उन्हें विभिन्न प्रारूपों में ढलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा. उन्होंने इस सलामी बल्लेबाज को अद्भुत तकनीक वाला 'बेहद प्रतिभाशाली' बल्लेबाज बताया. हालांकि गिल सभी प्रारूपों में एक प्रमुख खिलाड़ी बने हुए हैं, लेकिन सितंबर 2025 में टी20I में वापसी के बाद से उनका प्रदर्शन चिंताजनक रहा है, क्योंकि उन्होंने दस पारियों में 24.14 की औसत और 148.24 के स्ट्राइक रेट से केवल 170 रन बनाए हैं.

मौजूदा ऑस्ट्रेलिया दौरे पर, वह संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने पांच मैचों की श्रृंखला के पहले तीन मैचों में नाबाद 37, 5 और 15 रन बनाए हैं. बुधवार को यहां पत्रकारों से बात करते हुए, वॉटसन ने बताया कि एक आधुनिक टीम के बल्लेबाज़ के लिए लगातार बदलते प्रारूपों के दौर से गुज़रना कितना चुनौतीपूर्ण होता है.

उन्होंने कहा, "यह निश्चित रूप से एक चुनौती है और जितना अधिक आप इसे करते हैं, उतना ही बेहतर आप अपनी तकनीक, अपनी खेल योजना और हर प्रारूप के प्रति अपनी मानसिकता में होने वाले छोटे-छोटे बदलावों को समझ पाते हैं ताकि हर बार जब आपको वह बदलाव करना पड़े तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें." चौथा टी20 मैच एक ऐतिहासिक मैच होगा, क्योंकि यह पहली बार होगा जब भारत और ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट के कैरारा ओवल (जिसे पहले पीपल्स फ़र्स्ट स्टेडियम के नाम से जाना जाता था) में खेलेंगे.

वॉटसन ने इस स्टेडियम में किसी बड़े आयोजन की मेजबानी को लेकर उत्साह व्यक्त किया और कहा, "गोल्ड कोस्ट के लिए अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता दिखाने का यह एक अद्भुत अवसर है. भारतीय टीम का यहां आना, गोल्ड कोस्ट को इस स्तर का मैच देखने का मौका मिलना, गोल्ड कोस्ट समुदाय के लिए बहुत खास बात है. इसलिए मुझे यकीन है कि यहां आने वाले खिलाड़ी और भारतीय प्रशंसक इस टूर्नामेंट का ज़रूर आनंद लेंगे."

